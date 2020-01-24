Посол США в ОБСЄ про Україну: «Це не громадянська війна, це підбурюваний Росією конфлікт, через який страждають мільйони»

На сьомому році підбурюваного Росією конфлікту в Україні, делегація Росії в ОБСЄ продовжує називати конфлікт в Україні «внутрішнім», сподіваючись відволікти увагу від того, що Росія розпочала конфлікт, займається його ескалацією та підбурюванням. Таку позицію США оприлюднив на засіданні Організації безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) посол Джеймс Гілмор.

На засіданні постійної ради ОБСЄ 23 січня 2020 року посол США в цій організації Джеймс Гілмор розкритикував дії Росії щодо України. У своїй промові він звернув увагу ОБСЄ, що Росія продовжує називати бойові дії н Донбасі внутрішнім конфліктом» України, прикриваючи цією риторикою правду про те, що сама Росія спровокувала цей конфлікт, і досі займається його ескалацією та підбурюванням.

Коли Росія покаже таку ж політичну волю, як і президент Зеленський, ми можемо очікувати на мир



«Це не громадянська війна. Це підбурюваний Росією конфлікт, через який страждають мільйони людей. Лише коли Росія буде готова продемонструвати таку ж політичну волю, як і президент Зеленський, ми можемо очікувати на справжній прогрес у мирному вирішенні, у відповідності до Гельсінського заключного акту», – цитує посла Гілмора Голос Америки.

Посол США також висловив жаль, що Тристороння контактна група у Мінську на зустрічі минулого тижня не досягла прогресу із питання припинення вогню, або розведення сил.

Делегація США наголосила на впливі конфлікту на цивільне населення, відзначивши, що минулого тижня Спеціальна моніторингова місія зафіксувала більше 5000 порушень режиму припинення вогню.

12-річний хлопчик зазнав поранень, коли вибухнув пристрій, який він знайшов біля своєї оселі і приніс додому. За один день зазнало поранень десять українських військовослужбовців, мовиться у повідомленні.

Гілмор також відзначив занепокоєння США стосовно обмеження діяльності спостережної місії ОБСЄ на території, яку контролюють керовані Росією сили, погіршення гуманітарної ситуації в Криму, зростання обмежень релігійних свобод та утисків преси на півострові.

Щодня із зони бойових дій на сході України приходять повідомлення про поранення та загибель українських воїнів, внаслідок обстрілів російськими гібридними військами позицій ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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