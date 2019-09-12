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Группировка «ЛНР» передала практически всех заключённых, которые захотели отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории. Сегодня они передали 54 человека. Тем временем группировка «ДНР» заключённых не передает. Почему?

Передача заключённых из оккупированной части Луганской области проходила в «серой зоне» возле прифронтового города Счастье. Группировка «ЛНР» передала 54 человека. Один из них уже должен выйти на свободу, так как у него закончился срок заключения. Еще у 7 человек этот срок подходит к концу. Всех отправили в Старобельский СИЗО. Оттуда их распределят по колониям в других регионах страны.

Среди тех, кого передали, – лисичанин Игорь. Он говорит, что попросил о переводе, чтобы была возможность общаться с родными, с которыми не было контакта с самого начала конфликта.

Там же родные и близкие рядом

«Там же свои родные и близкие. Вот и хочу поближе туда», – рассказал Игорь.

Это уже 7-я передача заключённых со стороны группировки «ЛНР», начиная с декабря прошлого года. Всего передали 373 человека. 105 из них уже на свободе, говорит омбудсмен Людмила Денисова. На этом с группировкой «ЛНР» процесс практически завершили. Почти все, кто хотел перевестись, уже находятся на подконтрольной Киеву территории. Осталось несколько человек, но по ним договорённостей пока нет.

А вот с группировкой «ДНР» достигнуть прогресса до сих пор не удаётся. В декабре прошлого года они передали 13 человек. И на этом всё застопорилось.

Нам отвечают,что вопрос находится на рассмотрении в «руководстве»

«Будем продолжать переговоры с донецкой стороной. Чтобы они нам отдали граждан Украины, которые хотят вернуться на контролируемую территорию отбывать наказание, или чтобы быть освобождёнными. Но пока нам ответ дают, что вопрос находится на рассмотрении в «руководстве», – говорит Людмила Денисова.

Заключённых с пропиской на оккупированных территориях нам не отдают – Денисова

Они считают их собственными «гражданами»

Также группировки «ЛДНР» не соглашаются передавать на подконтрольную Киеву территорию заключённых, которые имеют прописку на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

«Они нам их не отдают, потому что считают их собственными «гражданами». И похожая история по Крыму. Они говорят, что принадлежат они (заключенные – ред.) России. А Россия такие запросы не делает» – говорит Денисова.

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Кроме этого, группировки «ЛДНР» не признают решения украинских судов, которые касаются пересчёта срока заключения по «закону Савченко». Поэтому заключённые, которые на свободной территории уже были бы на свободе, продолжают находиться в оккупации за решёткой.

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