Програма дій уряду України: куди зник Севастополь?

Вікторія Новикова

Згідно з українськими й міжнародними нормами, а також резолюцією Генеральної асамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України, Севастополь, поряд з Автономною Республікою Крим і деякими районами Луганської і Донецької областей, є тимчасово окупованою територією. Водночас Севастополь був і залишається містом з особливим статусом: це вища адміністративна одиниця України, нарівні з Києвом, АРК й областями Тим часом у затвердженій Програмі дій уряду України про Севастополь не сказано жодного слова.

Четвертого жовтня 2019 року Верховна Рада України проголосувала за нову Програму дій уряду. У пояснювальній записці до документа сказано, що програма пройшла схвалення Міністерства юстиції України і правову експертизу, в ній не знайдено ознак дискримінації. Але після вивчення документа Крим.Реалії виявили: дискримінований Севастополь.

Севастополь і Кабінет міністрів України

Згідно з повідомленням на сайті Кабінету міністрів, Програма дій уряду визначає основні стратегічні цілі держави, за досягнення яких несуть відповідальність профільні міністри. У статті 11 Закону «Про Кабінет міністрів України» не позначені терміни дії цієї програми. Але один із розробників документа, який просив «із міркувань безпеки» не називати його ім’я, повідомив кореспондентові Крим.Реалії, що «в методичних матеріалах під час підготовки був вказаний термін для реалізації документа ‒ п’ять років».

У стратегічному плані, який покликаний бути основою й орієнтиром для бачення і практичних кроків чиновників, серед 87 цілей новоствореному Міністерству у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України присвятили три пункти: 5.1, 5.2 і 5.3. Перші два стосуються ветеранів. І тільки один ‒ окупованих територій. Причому не всіх.

Кабмін України не вніс у стратегічний документ місто з особливим статусом Севастополь, обмежившись «територіями Донецької та Луганської областей і АР Крим». В описі реалізації цілей пункту 5.3 (щодо окупованих територій) Севастополь також відсутній.

Журналісти Крим.Реалії звернулися з питанням про відсутність Севастополя в стратегічному документі до Кабінету міністрів, відповіді поки не отримали.

Севастополь і Верховна Рада

Народний депутат України з фракції «Європейська солідарність», лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів Крим.Реалії: якщо використовується термін «Крим», то туди входить і Севастополь.

Якщо використовують термін «Автономна Республіка Крим», то необхідно згадувати Севастополь окремо

«Але якщо використовують термін «Автономна Республіка Крим», «АРК», то тоді необхідно згадувати Севастополь окремо», ‒ розповів кореспондентові Крим.Реалії Джемілєв.

Згідно з регламентом, Програма дій уряду складається на основі рекомендацій і пропозицій міністерств. Далі документ «збирається» воєдино в секретаріаті уряду, різні відомства проводять експертизи й доопрацювання. Потім програму затверджує Кабінет міністрів, після цього її надсилають на розгляд профільним комітетам парламенту. І потім документ вносять на схвалення народним депутатам.

Перед голосуванням четвертого жовтня депутатам у стінах Верховної Ради Програму представив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Ця програма ‒ робочий документ, яким ми вимірюватимемо нашу ефективність

«Ця програма ‒ робочий документ, яким ми вимірюватимемо нашу ефективність», ‒ сказав прем’єр.

Згідно з інформацією вебсайту українського парламенту, план дій Кабміну депутати розглядали три з половиною хвилини. Народні депутати фракції «Слуга народу» проголосували за документ практично одноголосно. Незважаючи на те, що багато комітетів отримали проєкт документа вже після його остаточного схвалення, профільний комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку напередодні голосування схвалив проєкт програми. Але сам голова комітету Дмитро Наталуха в голосуванні участі не брав.

Самовисуванець, голова Комітету парламенту з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубинець вважає відсутність Севастополя в плані дій уряду «технічною помилкою».

Ймовірно, це технічна помилка, якої припустилися при підготовці в Кабміні

«Якщо чесно, ми на комітеті навіть не розглядали Програму дій уряду. Ймовірно, це технічна помилка, якої припустилися при підготовці в Кабміні. Навіть у назві нашого комітету є Севастополь, тому що так прописано в Конституції», ‒ розповів кореспондентові Крим.Реалії Лубинець.

Депутат від партії «Голос» Рустем Умеров у п’ятницю 17 листопада повідомив Крим.Реалії, що прем’єр-міністр знає про цю ситуацію, і помилку виправлять.

Може, помилка якась була, хтось не додав. Севастополь ‒ це наше місто, України, тому воно буде внесене

«До кінця дня чекаємо. Це просто помилка була. Ми вже зв’язалися з прем’єр-міністром, поговорили, зараз вирішується це питання. Сьогодні до кінця дня чекаємо на відповідь. Може, помилка якась була, хтось не додав. Севастополь ‒ це наше місто, України, тому воно буде внесене. Мені казали, що таке іноді бувало, ці помилки виправляють. Зараз в юридичному управлінні це з’ясовують», ‒ сказав Умеров.

Депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, який не голосував за ухвалення документа, вважає таке ставлення неприпустимим.

«Незважаючи на те, що програма ‒ це не закон, а політичний документ, це неприпустимо. Це показник або професіоналізму, або колабораціонізму уряду, який не вносить місто Севастополь до своєї програми і забуває про нього. Звичайно ж, такого бути не повинно, й мене це дуже турбує», ‒ розповів кореспондентові Крим.Реалії Гончаренко.

Севастополь і Міністерство у справах ветеранів

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінВОТ), яке в попередньому уряді займалося питаннями анексованого Криму, перебуває у стадії ліквідації (вебсайт міністерства продовжує роботу). Відомство реорганізоване в Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (Мінветеранів).

Журналісти Крим.Реалії звернулися до міністерства з питанням про те, хто відповідальний за складання пунктів Програми дій уряду без Севастополя. У пресслужбі відомства зазначили «непорушність позиції» про належність АР Крим та Севастополя Україні й повідомили, що на ці анексовані території поширюється дія законів і Конституції України.

За повідомленням пресслужби міністерства, Програма дій уряду в частині Мінветеранів «готувалася профільними департаментами відомства спільно з громадськістю». Відповідальними за пункт 5.3, де «забули» вказати Севастополь, у міністерстві назвали чиновників з МінВОТ.

Відповідальними за складання тексту документа Програми дій уряду, безпосередньо в частині пункту 5.3, є посадові особи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій

«Відповідальними за складання тексту документа Програми дій уряду, безпосередньо в частині пункту 5.3 та опису до нього, є структурні підрозділи і посадові особи (відповідно до компетенції та посадових обов’язків) Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (далі ‒ МінВОТ), яке зараз реорганізується шляхом приєднання до Мінветеранів», ‒ повідомила Крим.Реалії прессекретар Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юлія Плисенко.

При цьому раніше таких неточностей за Міністерством з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України помічено не було.

У профільному міністерстві також зазначили, що в Програму дій уряду «увійшла лише незначна частина проєктів і програм, які буде координувати відомство».

У бюджеті України на 2020 рік Міністерству у справах ветеранів визначили фінансування в розмірі 424 мільйонів 223 тисяч гривень. Приблизно половину цих коштів передбачили на зарплати співробітникам і забезпечення відомства, решту ‒ на соціальні програми для ветеранів. Згідно з постановою Кабінету міністрів України й офіційним сайтом міністерства, у відомстві може працювати від 325 до 428 осіб.

На вебсайті міністерства поки немає вкладки для переселенців і жителів анексованого Криму. Поки не зрозуміло, на які кошти реалізовуватимуть завдання щодо окупованих територій і вимушено переміщених осіб, позначені в положенні відомства.

Згідно з повідомленням на сайті, місією Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України є створення умов, «за яких кожен ветеран, члени його сім’ї, вдови та сироти відчувають захист і турботу держави, повагу та шану суспільства».

Водночас у пресслужбі повідомили про такі напрямки діяльності Мінветеранів щодо АР Крим і Севастополя: забезпечення жителям анексованого Криму доступу до освіти, медичних послуг, інших публічних послуг, а також ‒ відновлення для них статусу резидентів.

За повідомленням голови Всеукраїнської асоціації переселенців Руслана Калініна, у бюджеті на 2020 рік «понад 40 мільйонів гривень передбачені на компенсацію людям, чиї будинки були зруйновані в результаті збройної агресії Російської Федерації». До того ж, 20 мільйонів передбачили на закупівлю житла для тимчасового проживання переселенців.

Крим.Реалії готові надати можливість висловитися всім згаданим у матеріалі сторонам.