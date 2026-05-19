Прощання із сестрами, які загинули у Києві під час російського ракетного удару 14 травня

У Києві попрощалися з двома сестрами, які загинули під час російського ракетного удару – Любавою та Вірою Яковлєвими. Вірі було 17 років, молодшій Любаві – 12.

Панахида відбулася в Михайлівському соборі. На прощання прийшли однокласники, одногрупники та друзі дівчаток, а також побратими батька дівчат – Євгена Яковлєва, який загинув на війні у 2023 році.

Унаслідок ракетного удару 14 травня в Києві був зруйнований під’їзд житлового будинку. Тоді загинули 24 людини, серед них троє дітей, ще 48 – отримали поранення.

Мама Тетяна (у центрі серед сидячих жінок) на літургії за упокій своїх двох доньок – Любави та Віри, життя яких 14 травня обірвала російська ракета. Київ, 19 травня 2026 року
Дівчатам було 17 та 12 років. На фото: подруги не стримують сліз під час прощання із сестрами у Михайлівському соборі. Київ, 19 травня 2026 року
На фото: подруги не стримують сліз під час прощання із сестрами у Михайлівському соборі. Київ, 19 травня 2026 року
Рідні, друзі, однокласники, одногрупники загиблих внаслідок російського удару дівчат, прийшли провести їх в останню путь
На прощанні – також побратими батька дівчат – Євгена Яковлєва, який загинув на війні у 2023 році
Обидві дівчинки, як розповіли Радіо Свобода учасники прощання, любили малювати
Молодша Любава ходила в художню школу
Старша Віра навчалася в коледжі. За словами викладача, дівчина була дуже талановита. Її називали Матір'ю Терезою, оскільки вона завжди була готова всім допомогти
Рідні й близькі прощаються із сестрами Любавою (фото ліворуч) та Вірою, які загинули внаслідок російської атаки
Подруги не стримують сліз
Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах. РФ заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

