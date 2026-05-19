Прощання із сестрами, які загинули у Києві під час російського ракетного удару 14 травня

У Києві попрощалися з двома сестрами, які загинули під час російського ракетного удару – Любавою та Вірою Яковлєвими. Вірі було 17 років, молодшій Любаві – 12.

Панахида відбулася в Михайлівському соборі. На прощання прийшли однокласники, одногрупники та друзі дівчаток, а також побратими батька дівчат – Євгена Яковлєва, який загинув на війні у 2023 році.

Унаслідок ракетного удару 14 травня в Києві був зруйнований під’їзд житлового будинку. Тоді загинули 24 людини, серед них троє дітей, ще 48 – отримали поранення.