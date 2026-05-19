У Києві попрощалися із сестрами Яковлєвими, які загинули через російський удар

У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві попрощалися із сестрами Любавою та Вірою Яковлєвими, які загинули внаслідок російського ракетного удару по столиці 14 травня. Дівчатам було 12 і 17 років.

На панахиду прийшли рідні, друзі, однокласники, викладачі та побратими їхнього батька, який загинув на війні у 2023 році.

Під час служби священник назвав смерть дітей «протиприродним ходом речей»

«Два молодих життя – Любов і Віра. Це протиприродний хід речей, коли батьки хоронять своїх дітей, коли смерть так підступно викрадає у нас наше молоде покоління», – сказав він.

Обидві дівчинки захоплювалися малюванням. Учителька Ольга, яка викладала у молодшої сестри Любави, згадує дівчинку як дуже талановиту та працьовиту дитину.

«Вона малювала як на заняттях, так і вдома. Постійно щось приносила, показувала, запитувала, як покращити. Дуже любила це. Була глибока, відчувала красу світу. Дуже скромна і дуже вихована дівчинка», – каже викладачка.

Віра навчалася на другому курсі коледжу мистецтв за спеціальністю живопис. Її викладач Дмитро Коваль говорить: дівчина була творчою, сильною та чуйною до інших.

«Будь-хто, хто потребував допомоги, міг знайти в ній віддушину. Вона могла підтримати і словом, і ділом. Сильна духом, зі своєю позицією», – розповів він.

Подруга Віри Діана під час прощання не стримувала емоцій. Вона згадала, що напередодні було день народження у дівчинки з їхньої компанії, тож подруги сьогодні мали відкривати подарунки.

«Ми сьогодні мали святкувати день народження, а не хоронити подругу свою. Навіщо це все? Коли це закінчиться? Скільки ще має бути смертей, скільки мають помирати дітей, підлітків, юнаків?» – сказала вона.

За словами друзів, Віра любила експериментувати із зовнішністю, фарбувала волосся у різні кольори, була відкритою і щирою людиною. Її молодша сестра Любава багато в чому була схожа на неї.

«Росія вбила 17-річну дівчинку, її 12-річну сестричку, їхнього батька і лишила матір без сім’ї. Все», – сказала Діана.

За півгодини до влучання Віра писала друзям, що через вибухи їй дуже страшно. В той час мама була на роботі у нічну зміну.

14 травня внаслідок російського ракетного удару у Києві був зруйнований під’їзд житлового будинку. За даними влади, загинули 24 людини, серед них є троє дітей, ще 48 – зазнали поранень.