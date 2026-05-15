Київ у жалобі: люди несуть квіти до місця трагедії

У Дарницькому районі Києва завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці ракетного удару РФ по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки під ранок 14 травня був зруйнований цілий під’їзд дев'ятиповерхівки. Загинули 24 людини, серед них троє дітей, близько пів сотні людей – поранені. Кияни приносять до місця трагедії квіти.


Внаслідок російського ракетного удару по Києву під ранок 14 травня був зруйнований під’їзд дев'ятиповерхового житлового будинку в Дарницькому районі столиці. Загинули 24 людини, серед них троє дітей, близько пів сотні людей – поранені
Кияни несуть квіти та іграшки на місце трагедії і не стримують сліз
Понад добу на місці працювали оперативні й комунальні служби міста, волонтери: загалом, 401 людина і 84 одиниці техніки, з них від ДСНС – 180 рятувальників і 54 одиниці пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. Вивезено понад 3800 куб. м уламків будівельних конструкцій. Кінологи ДСНС обстежили більш як дві тис. кв. м території. Психологи ДСНС та Нацполіції надали допомогу 477 людям», – йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій
Місцеві жителі забирають зі поруйнованих квартир вціліле майно, у цьому їм допомагають рятувальники
Ті, чиї оселі зазнали часткових пошкоджень, забивають вибиті вікна дошками
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні заявив, що Україна скликає засідання Ради безпеки ООН через російські удари. Його проведуть 19 травня, поінформував посол України при ООН Андрій Мельник
Президент Володимир Зеленський 15 травня із посиланням на дані розвідки повідомив, що Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема, по «центрах ухвалення рішень»
За даними правоохоронців, російські військові під час масованого удару 14 травня вдарили по житловому будинку ракетою Х-101
Зруйнована російським обстрілом багатоповерхівка
Під час аварійно-рятувальних робіт
Жінка прибирає на пошкодженому обстрілом балконі
Жінка плаче біля імпровізованого меморіалу на місці російської атаки
Фотографії загиблих мешканців із зруйнованого підʼїзду склали до імпровізованого меморіалу
Понад 60 керівників дипломатичних представництв іноземних держав і міжнародних організацій 15 травня побували біля часткового зруйнованого житлового будинку в Дарницькому районі Києва, в який під час масованого удару 14 травня влучила російська ракета, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України
Унаслідок російської атаки у Києві загинули 12-річна Любава Яковлєва та її старша сестра Віра. Їх батько військовий Євген Яковлєв загинув на фронті три роки тому
Однокласники та класна керівниця несуть квіти та іграшки до зруйнованої багатоповерхівки, де загинула 15-річна Марія
Діти кладують квіти та іграшки до імпровізованого меморіалу біля зруйнованого будинку
Марія навчалася у 9 класі ліцею №237. Внаслідок російського ракетного удару 14 травня вона загинула під руїнами будинку разом зі своїм татом та бабусею. Мама дівчини перебуває у лікарні
Фотографії 15-річної Марії, яка загинула внаслідок ракетного удару РФ
Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах. РФ заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних
Близькі загиблих біля народного меморіалу з іграшок та квітів
Після завершення пошуково-рятувальних робіт, ДСНС та Нацполіція повідомили, що кількість жертв російського удару сягнула 24 людей, троє із яких діти
Немає цілого під'їзду... Після завершення рятувальних робіт. 15 травня 2026 року
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

