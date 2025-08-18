Доступність посилання

Прощання у Києві з митцем і військовослужбовцем Давидом Чичканом

У Києві, на майдані Незалежності, відбулося прощання з митцем-анархістом і військовослужбовцем Давидом Чичканом, якому було 39 років.

Попрощатися з ним прийшли рідні, друзі, колеги та побратими.

Чичкана проводжали з прапорами з анархістською символікою – адже саме ці ідеї він відображав і у своїй творчості.

1 жовтня 2024 року художник повідомив про мобілізацію до лав Збройних сил України. Він загинув 10 серпня, відбиваючи атаку на Запорізькому напрямку. Поховають митця на Байковому кладовищі.

У Києві, на майдані Незалежності, відбулося прощання з митцем-анархістом і військовослужбовцем Давидом Чичканом, якому було 39 років
1 У Києві, на майдані Незалежності, відбулося прощання з митцем-анархістом і військовослужбовцем Давидом Чичканом, якому було 39 років
Попрощатися з ним прийшли рідні, друзі, колеги...
2 Попрощатися з ним прийшли рідні, друзі, колеги...
...та побратими
3 ...та побратими
Дружина Давида
4 Дружина Давида
Його мама
5 Його мама
Чичкана проводжали з прапорами з анархістською символікою – адже саме ці ідеї він відображав і у своїй творчості
6 Чичкана проводжали з прапорами з анархістською символікою – адже саме ці ідеї він відображав і у своїй творчості
1 жовтня 2024 року художник повідомив про мобілізацію до лав Збройних сил України
7 1 жовтня 2024 року художник повідомив про мобілізацію до лав Збройних сил України
Він загинув 10 серпня, відбиваючи атаку на Запорізькому напрямку
8 Він загинув 10 серпня, відбиваючи атаку на Запорізькому напрямку
9
Поховають митця на Байковому кладовищі
10 Поховають митця на Байковому кладовищі
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

