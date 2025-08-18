Прощання у Києві з митцем і військовослужбовцем Давидом Чичканом

У Києві, на майдані Незалежності, відбулося прощання з митцем-анархістом і військовослужбовцем Давидом Чичканом, якому було 39 років.

Попрощатися з ним прийшли рідні, друзі, колеги та побратими.

Чичкана проводжали з прапорами з анархістською символікою – адже саме ці ідеї він відображав і у своїй творчості.

1 жовтня 2024 року художник повідомив про мобілізацію до лав Збройних сил України. Він загинув 10 серпня, відбиваючи атаку на Запорізькому напрямку. Поховають митця на Байковому кладовищі.