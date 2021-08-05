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Суспільство

5 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Військові навчання на полігоні «Харб-Майдон» у 2017 році

Які події очікуються?

  • На військовому полігоні «Харб-Майдон» в Таджикистані, неподалік від афганського кордону, розпочнуться спільні військові навчання за участі військовослужбовців Узбекистану, Таджикистану і Росії.
  • Суд в Москві оголосить вирок американському інвестору Майклу Калві та іншим фігурантам справи про розкрадання в банку «Восточний».
  • В Одесі відкриється книжковий фестиваль «Зелена хвиля -2021».

Цей день в історії

  • 1937 року вступила в дію постанова Політбюро ЦК ВКП(б) «Про антирадянські елементи», яка поклала початок масовому винищенню людей, яких радянська влада визначила «ворогами народу».
  • 1941 року розпочалася оборона Одеси під час Другої світової війни.
  • 1962 року американська кіноактриса Мерілін Монро була знайдена мертвою в своєму будинку в Лос-Анжелесі.
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