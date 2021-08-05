5 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- На військовому полігоні «Харб-Майдон» в Таджикистані, неподалік від афганського кордону, розпочнуться спільні військові навчання за участі військовослужбовців Узбекистану, Таджикистану і Росії.
- Суд в Москві оголосить вирок американському інвестору Майклу Калві та іншим фігурантам справи про розкрадання в банку «Восточний».
- В Одесі відкриється книжковий фестиваль «Зелена хвиля -2021».
Цей день в історії
- 1937 року вступила в дію постанова Політбюро ЦК ВКП(б) «Про антирадянські елементи», яка поклала початок масовому винищенню людей, яких радянська влада визначила «ворогами народу».
- 1941 року розпочалася оборона Одеси під час Другої світової війни.
- 1962 року американська кіноактриса Мерілін Монро була знайдена мертвою в своєму будинку в Лос-Анжелесі.
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