Що п’ють кримчани? Водні фільтри в Криму не витримують

Кримчани масово жаліються на якість питної води. Кажуть, що навіть фільтри не витримують, міняють їх частіше. Як вихід, люди купують бутильовану воду або у вуличних водоматах. У скільки обходиться кримчанам питна вода та що про її якість кажуть санітарні служби?

Більшість опитаних нами сімферопольців не ризикує пити воду з-під крану без фільтрів. Хоча й розповідають, що в останні місяці вона стала чистішою.

«Через фільтр. Ну, у всякому разі я її п'ю кип'яченою. І готую на цій воді, і чай ставлю на цій воді з фільтра.

Звісно, пенсіонерам це не так-то й дешево, а що ж поробиш, не поп'єш з крану, все одно вона недостатньо очищена, це ж зрозуміло, хоч вона і хлорована.

Особливо враховуючи, звідки вона зараз береться: вже бозна звідки. Тому, природно, її треба очищувати.

Люди ставлять і більш потужні фільтри, але на це теж потрібні гроші», – розповідає пенсіонерка з Сімферополя.

«Останній фільтр купила, він дуже швидко забився.

Ну, напевно, тому, що вода така була. Ну такий чайничок, знаєте, кімнатний.

Раніше нам вистачало практично на кілька місяців фільтра, а зараз, ось, буквально за місяць він забився», – ділиться жителька Сімферополя.

«Ми поставили фільтр, бо з-під крана пити неможливо. Є різні, ми вибрали по бюджету десь середньої цінової політики. Десь тисяч вісімнадцять-двадцять (в еквіваленті 6 750 гривень – ред.). У нас з урахуванням ще того, що насос, тому така ціна. Відкладали десь місяці чотири», – розповідає молода мама.

Чимало опитаних купують бутильовану воду: очищену питну або мінеральну.

Співвідношення ціни і якості

«Мені не можна воду з-під крана пити, тому я тільки мінеральну. Ми весь час беремо одну фірму, гарна якість. Десь 23 рублі за два літри (вісім з половиною гривень – ред.)», – пояснює інша жінка.

«Я її раз на місяць приблизно купую. Ну, влітку частіше. Ну як: я спробував, нормальна. Вона чиста, солодка, ну, ніби така, смачна. Для мого сімейного бюджету це прийнятно. До 200 рублів (65 гривень – ред.) баклажка води, 20 літрів на місяць – це небагато. Вона вся в принципі очищена, єдине, що якась гірка, якась - ні», – розповідає сімферополець.

Жителі Сімферополя розповідають, що при виборі води орієнтуються і на ціну, і на смак. П’ятилітровий бутиль може обійтися в середньому від сорока до сімдесяти рублів (від 15 до 26 гривень – ред.). Не всі з опитаних змогли знайти таку воду, яка б їх влаштовувала по всіх параметрах.

краще, принаймні, ніж водопровідна. Але є смакові такі якості, не зовсім комфортні для пиття.«Зараз подорожчала вода, останнім часом десь 60 – 66 рублів (22,5 – 25 гривень – ред.) за п'ять літрів. Звичайно, для дитини ще якось можна, а якщо всім пити, то це дуже затратно фінансово. Вона краще, принаймні, ніж водопровідна. Але є смакові такі якості, не зовсім комфортні для пиття. Не пам'ятаю якої марки, якось ми купили – як з-під крана. Дитині повністю використовуємо для приготування і пиття, а собі тільки п'ємо і фільтровану беремо для приготування», – розповідає мама маленької дитини.

Краща, ніж водопровідна, але на смак не зовсім комфортні для пиття

«Беру дві 19-літрові на тиждень, готую все повністю тільки на такій воді. Не те, щоб дорого, в середньому десь 250 рублів (93 гривні – ред.) на тиждень. Для родини це нормально, можна закладати такий бюджет. Чесно кажучи, немає якогось приємного смаку води. Таке відчуття, неначе ти п'єш мертву воду. Іноді здається, що взагалі її просто набирають звідки попало. Ми міняли постачальників води з цієї причини, або тому, що була тара брудна», – каже жителька Сімферополя про свій досвід.

Ціни на питну воду підвищилися торік, у розпал посухи. В серпні 2020 року місцеві ЗМІ розповідали, що ціни завищені і 5 літрів води продають за 47 – 66 рублів (17,6 – 25 гривень – ред.).

Яка ціна на питну воду в Криму?

З грудня 2020 року питна вода в Криму була у списку товарів, на які не можна піднімати ціни. Мораторій встановили підконтрольні Росії чиновники Криму. В роздріб націнка не мала перевищувати 5 – 15 відсотків.

Як повідомляє підконтрольне Росії міністерство промислової політики Криму, термін дії угод щодо утримання цін продовжений на цукор і соняшникову олію. А питної води в переліку про продовження вже немає. Хоча в деяких магазинах все ще застосовують інформаційні цінники про меморандум з чиновниками.

Але бутильована вода, кажуть сімферопольці, продається по різним цінам.

«Ось «Яблуко» – там дешевше вода є. Великий так би мовити, розкид цін: ось тут по вулиці вони (п'ятилітрові бутилі питної води - ред.) за сто рублів вже зараз», – розповідає кримчанка.

Але купити бутильовану воду, не означає отримати гарантовану якість. Санепідеміологи підсумували свої перевірки за скаргами кримчан торік. Розфасована питна вода – серед лідерів неякісної продукції. Про це йшлося в програмі про якість товарів в ефірі радіо «Спутник в Крыму».

«На фізико-хімічні показники було у нас досліджено 2707 проб. На першому місці по нестандартній продукції була у нас вода расфасована, в ємностях. За органолептичними показниками: pH та кольоровість. На мікробіологічні показники було досліджено 13029 проб. З них 319 проб були нестандартні. Третє місце – вода в ємностях», – підвела підсумки експертка управління Росспоживнагляду по Криму та Севастополю в ефірі радіо «Спутник в Крыму» Сусанна Аблялімова.

Ще у 2019 році в Криму з’явилася новинка: автомати з продажу очищеної води. Апарат приєднують до водопроводу, багатоступеневе очищення відбувається безпосередньо у ньому. Спочатку літр такої води коштував 3 рублі, зараз - чотири, але в деяких автоматах вона коштувала і п’ять рублів (1,89 гривень – ред.).

Господарі автоматів, представники компанії «Жива вода» від інтерв’ю відмовилися. Один з установників цих апаратів розповів, як саме працює очищення водопровідної води в автоматі і чому він сам п’є саме таку воду.

«Особисто їх встановлював, там три фільтра стоять: кістяний, вугілля, тканий та з нержавійки бак. Ультрафіолет світять та озонується вода. Ультрафіолет все ж таки вбиває патогенні бактерії. Ну, в тому числі і живі, звичайно, але там все-таки м'який ультрафіолет. Особисто я випиваю в день п'ять літрів води, це тільки я один, тому що я постійно в русі. А якщо так, то літрів 40 у нас йде в тиждень води. П'ять рублів літр, це двісті рублів ось в тиждень треба тільки на одну воду», – розповів установлювач водоавтоматів Олександр Молотов.

Але як бізнес-ідея за два роки ці водні автомати так і не отримали масштабного поширення. Зараз їх на півострові, за даними інтернет-сторінок компанії «Жива вода», не більше двох десятків.

Ще понад сто автоматів на півострові, в яких продають воду зі свердловин на мисі Фіолент. На деяких ще залишилися написи українською.

Вартість води – 4 рублі за літр. Цю воду очищує і продає севастопольский завод. Фільтрують мембранами з вулканічного мінералу цеоліт та знезаражують ультрафіолетом. Воду зі свердловин продають і в бутилях по всьому півострову. Відгуки – різні. Хтось каже, що вода якісна та смачна, хтось скаржиться на погано вимиті бутилі.

Власник севастопольского еко-парку «Лукомор’є» Микола Помогалов – оптовий покупець питної води, за один раз замовляє тисячу літрів. Для свого бізнесу вже понад 10 років співпрацює з одним із місцевих виробників. Каже – якість не змінилася і задовольняє.

«Ми купуємо оптом для того, щоб наші гості пили очищену, нормальну воду. В принципі, стабільно люди влітку завжди воду п'ють. Ціна на літр води піднялася десь відсотків на десять, ну, думаю, що це нормальна інфляційна цена. Тонну взяли, ну, тобто в літрах, тому транспортні знижуються і на літр собівартість її стає менше. Я вважаю, що це доступно, тому що кожен розуміє, що це ціна обробки, очищення, підготовки», – каже Микола Помогалов.

Підприємець не відчуває у Севастополі особливого дефіциту питної води. Каже, по його гаманцю б’ють тільки витрати на полив рослин.

«Енерговитрати великі, а вода - небагато. У нас ще парк, звичайно, рослини поливаємо, дуже накладно. Ми використовуємо питну, як для поливу - бо технічної немає, не існує», – розповідає Микола Помогалов.

Частина кримчан обирає воду з підземних джерел півострова. Або їздять самі, або користуються пунктами продажу.

Хоча до води зі свердловин та джерел у кримських вчених – теж є питання. Вчені провели експеримент: зібрали воду з 10 свердловин у різних регіонах півострова. Висновки лабораторії «НДІ сільського господарства Криму» наводить телеканал «Евпатория 24».

Кримські науковці не радять пити місцеву воду нефільтрованою.

«Всі (джерела – ред.) характеризуються підвищеним вмістом кальцію і магнію. Це постійна жорсткість, яку можна прибрати тільки відфільтрувавши. Тому, що це наша земля так влаштована. І якщо не будемо фільтрувати, то будемо вирощувати діаманти в своїх нирках та печінці», – каже завідувачка лабораторії «НДІ сільського господарства Криму» Алла Зубоченко.

Тим часом, аварії на водопровідних мережах трапляються регулярно. Періодично підприємство «Вода Криму» попереджає про тимчасові заборони пити водопровідну воду в тому чи іншому регіоні – через заходи дезінфекції резервуарів.