Президента Болгарії запросили відвідати окупований Крим

Президента Болгарії Румена Радева запросили відвідати окупований Росією Крим. Про це повідомляє російське державне агентство «РИА Новости» з посиланням на голову болгарської громади півострова Івана Абажера.

Абажер висловив упевненість, що у випадку, якщо Радев вирішить відвідати півострів, «його чекає теплий та привітний прийом».

За його словами, болгарська громада та «всі кримчани в цілому» будуть раді візиту Радева, який покладе основу «створення міцних та надійних російсько-болгарських відносин».

Чинний президент Болгарії Румен Радев 18 листопада на дебатах зі своїм головним суперником на посаду президента Анастасом Герджиковим сказав, що вважає Крим «територією Росії». Також президент назвав санкції проти Росії неефективними.

Наступного дня Румен Радев повторив свої слова про «російський» Крим, уточнивши, що вважає анексію Криму «порушенням міжнародного права».

Міністерство закордонних справ України викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева через висловлювання президента цієї країни Румена Радева щодо окупованого Криму.

Українські правозахисники звернулися до влади Болгарії із закликом «рішуче засудити» заяву президента Болгарії Румена Радева.