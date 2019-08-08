Радіо Свобода Daily: Навіщо Зеленський дзвонив Путіну?

Зеленський розповів про дзвінок Путіну

Президент України Володимир Зеленський повідомив 7 серпня, що раніше цього ж дня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Зеленського, темою розмови була загибель чотирьох українських військових унаслідок обстрілу на Донбасі 6 серпня. Зеленський вказав, що планує в середу провести розмови також із іншими лідерами країн-учасниць «нормандського формату» – канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном.​

Також Зеленський заявив Путіну, що немає необхідності закріплювати в Конституції особливий статус Донбасу, інформує Офіс президента України.

Кремль, зі свого боку, повідомляв, що під час розмови президентів була «підтверджена виняткова важливість послідовної реалізації Мінських домовленостей, включаючи юридичні аспекти надання «ДНР» і «ЛНР» особливого статусу».

Коломойський дав перше за п’ять років інтерв’ю російському ЗМІ

Український бізнесмен і доларовий мільярдер Ігор Коломойський, якого в ЗМІ називають «спонсором Володимира Зеленського» на останніх президентських виборах на Україні, дав перше після анексії Росією українського Криму і початку війни на Донбасі велике інтерв’ю російському виданню.

У бесіді з кореспондентом «РБК» Коломойський, який повернувся на батьківщину після того, як із посади президента України пішов Петро Порошенко, розповів, зокрема, про своє ставлення до Росії, Путіна і Мінських угод.

Радіо Свобода наводить основні фрагменти з інтерв’ю. Читайте їх тут.

СБУ пояснила, чому не затримала представників угруповання «ЛНР» у Станиці Луганській

Затримання представників підтримуваного Росією угруповання «ЛНР» Ольги Копцевої і Владислава Дейнеги в Станиці Луганській стало б приводом для заяв про зрив Україною Мінських домовленостей, повідомила Служба безпеки України.

«Поява поблизу КПВВ «Станиця Луганська» «парламентарів» квазіреспубліки є продуманою, свідомою і цілеспрямованою провокацією з боку терористів та їхніх російських кураторів. Затримання Копцевої та Дейнеги в нейтральній зоні стало би приводом для окупантів заявити про зрив Україною Мінських домовленостей і нібито порушення перемир’я», – заявили в СБУ.

Водночас Служба безпеки наголосила, що розслідує кримінальні провадження стосовно Копцевої та Дейнеги. СБУ пообіцяла, що вони «відповідатимуть перед законом».

Обраний депутат про Раду: місце дискусій чи диктатура партії «Слуга народу»?

Менш ніж через місяць має запрацювати нова Верховна Рада. І партія «Слуга народу» на цих виборах, як відомо, фактично побила всі рекорди – за кількістю обраних депутатів за списком цієї партії, за кількістю обраних мажоритарників. Чи будуть переговори про створення коаліції з іншими фракціями? Як буде формуватися склад керівництва Верховної Ради? Чи отримають якісь посади представники опозиції?

Про це поговорили у програмі «Ваша свобода» із новообраним депутатом, № 90 у списку партії «Слуга народу» Олександром Мотовиловцем.

Чому росіяни покидають Карлові Вари?

Після запровадження санкцій проти Росії один із найпопулярніших серед російськомовних туристів чеський курорт Карлові Вари опинився на межі економічної кризи. Ще з часів СРСР це місто було традиційним місцем для відпочинку партійної номенклатури країн так званої «соціалістичної співдружності».

Після розпаду Радянського Союзу туди їздили за звичкою нащадки високопоставлених комуністів. А потім російські бізнесмени почали масово скуповувати там нерухомість. Нині ж усе навпаки: туристів із Росії меншає, а на вулицях усе частіше можна зустріти написи «продається».​

Хто такий Нуон Чеа та як він і Пол Пот влаштували геноцид у Камбоджі

Усі світові медіа повідомили, що 4 серпня 2019 року на 93-му році життя помер засуджений за геноцид і злочини проти людяності головний ідеолог режиму «червоних кхмерів» у Камбоджі – Нуон Чеа. Він був «Братом № 2» в ієрархії маоїстсько-комуністичної диктатури після «Брата № 1» – Пол Пота. Чого ж хотіли «червоні кхмери» і до чого це призвело? Читайте у матеріалі.

В Україні 8 серпня очікуються дощі з грозами

В Україні у четвер, 8 серпня, у більшості областей очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, опади варто чекати у західних північних та центральних регіонах, на решті території – без опадів. Вночі на півночі та заході 16–19 градусів тепла, на сході +12–15, на півдні до +21.

Вдень найпрохолодніше буде у Львівській та Івано-Франківських областях – +24–26, на решті території 26–30 градусів тепла.

Не забудьте сьогодні парасольку!

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