Новинний додаток Радіо Свобода – серед претендентів на перемогу в Webby Awards 

Створений медіакорпорацією Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода додаток змагається за звання найкращого в категорії «Новини» міжнародної інтернет-премії Webby Awards.

Серед інших претендентів на перемогу – Bloomberg, The Wall Street Journal iOS App, HuffPost App, а також Radio NZ app.

Премія вручається з 1996 року, її переможцями уже були такі відомі бренди як BBC, Amazon, iTunes, Kickstarter, eBay, Yahoo!, iTunes, Google, CNN, Wikipedia, YouTube, Twitter.

В минулому році в номінації найкраще музичне відео перемогли Coldplay з кліпом «Up&Up», в створенні якого взяли участь українські компанії GloriaFX з Дніпра і Radioaktive Film з Києва.

Ви можете встановити новинний додаток Радіо Свобода за цим посиланням. А проголосувати за нього можна тут. Переможців назвуть 24 квітня, віддати свій голос можна до 19 квітня.

В березні додаток Радіо Свобода показав наступні результати: всього у п'ятдесяти країнах світу було зареєстровано більш ніж 1,3 мільйона візитів, з них майже 35 тисяч – з України.

Радіо Свобода – це служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС), яка є незалежною медіакорпорацією, котру фінансує Конгрес США. РВЄ/РС керується законодавством США для надання точного, об’єктивного та професійного журналістського продукту для своєї аудиторії. Американським урядовцям заборонено втручатися в журналістську подачу інформації РВЄ/РС. Наша місія полягає у просуванні демократичних цінностей та інститутів шляхом звернення до аудиторії тих країн, в яких свобода преси обмежена владою або наразі ще не стала нормою суспільного життя.

РВЄ/РС поширює інформацію на різних платформах (інтернет, радіо, телебачення, відео) для аудиторії в 23 країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії та Близького Сходу на 25 мовах. Українська редакція Радіо Свобода існує з 1954 року.

Українська редакція Радіо Свобода була створена 1954 року. Серед її партнерів є «Українське радіо», «Радіо НВ». Радіо Свобода також готує спеціальні ефіри для жителів окупованого Криму і Донбасу. Крім радіо, редакція також активно працює в онлайні та готує телевізійні програми, зокрема «Схеми», «Донбас.Реалії», «Крим.Реалії», «Завтра», «#ВУкраїні», «Ваша Свобода» та «Суботнє інтерв’ю».