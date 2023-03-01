Влада підтвердила російський ракетний удар на Полтавщині

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив російський ракетний удар у Кременчуцькому районі.

«Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі», – написав він у телеграмі.



Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

Ввечері 1 березня в низці областей України, зокрема Полтавській, була оголошена повітряна тривога. Після цього у соцмережах повідомлялось про звуки вибухів у Кременчуцькому районі Полтавщини.

Напередодні, 28 лютого, ввечері після оголошення повітряної тривоги в соцмережах повідомляли про звуки вибухів. Проте згодом влада пояснила, що що ці звуки пов'язані з роботою протиповітряної оборони – збиттям дронів військ РФ.