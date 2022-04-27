Росія атакує українські АЕС, удар по Зміїному, гарантії безпеки для України | Свобода Live

Загострення на Півдні

Російські військові вдруге обстріляли міст через Дністровський лиман на Одещині. В Одеській облдержадміністрації вважають, що своїми діями країна-агресор намагається відрізати частину області на тлі напруження у Придністров'ї. Тим часом українські військові нанесли удар по позиціях військ РФ на острові Зміїному, повідомляє оперативне командування «Південь».

Путін про гарантії безпеки для України

Російський президент Володимир Путін заявив, що Росія не може підписатися під гарантіями безпеки для України, не вирішивши територіальні питання Криму та Донбасу. Про це Путін сказав на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем. Гутерріш назвав події в Україні вторгненням на її суверенну територію, Путін описав дії російських військових як «вимушений захід».

Ракети на АЕС. Ядерний тероризм Росії

Три російські ракети пролетіли над трьома українськими атомними електростанціями. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ракети пролетіли над Запорізькою, Хмельницькою та Південно-Українською АЕС.

Останні події, що стосуються війни в Україні аналізуємо о 18:00 у програмі Свобода LIVE:

Гості програми:

Сергій Орлов, заступник мера Маріуполя

Сергій Братчук, речник Одеської ОВА

Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007 - 2009)

Ольга Кошарна, незалежним експертом з питань ядерної енергетики

Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього