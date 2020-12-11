«Другий Кремль». Навіщо Путіну ще один офіс – у Сочі?

Розслідування російського новинного видання стверджує, що Кремль побудував у Сочі кабінет для президента Росії Володимира Путіна, що повністю копіює його кабінет у Підмосков’ї, і що Путін останніми місяцями часто – та таємно! – працював у причорноморському курортному місті.

Незалежного підтвердження розслідуванню онлайн-видання «Проєкт медиа», що вийшло 8 грудня, не було. Там заявляють, що речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився відповісти на поставлені йому запитання.

Інше російське онлайн-видання, Daily Storm, цитує Пєскова, де той заперечує розслідування «Проєкту» як «дурість», кажучи, що Путін «працює в Москві» і час від часу здійснює робочі поїздки. Він не вказував жодних конкретних дат.

Хоча якщо це правда, то розслідування додає ще один доказ до багатьох, які свідчать про те, що Кремль ізолює Путіна на тлі тривалої пандемії коронавірусу, а також ховає ці зусилля, щоби вдавати, що Путін продовжує свою роботу так, ніби нічого не трапилося.

У своєму розслідуванні «Проєкт» цитує два неназваних джерела, за даними видання, це особа, «ознайомлена з графіком глави держави та керівник державної компанії». Публікація також проаналізувала записи польотів офіційного президентського літака, який Путін використовує для польотів в інші держави, та порівняння із фотографіями кабінету Путіна у підмосковному Ново-Огарьово.

Як і більшість держав, Росія запровадила локдаун, спрямований на припинення поширення коронавірусу, що обмежує свободу пересування та вимагає від багатьох за можливості працювати дистанційно.

Зменшення особистих зустрічей

Здається, що Путін ізолював себе у Ново-Огарьово, проводячи відеоконференції з губернаторами та урядовцями та записуючи відеозвернення. Він також провів лише кілька особистих зустрічей з окремими групами осіб, наприклад, з високопосадовцями органів безпеки та головою державної нафтової компанії «Роснафта».

Як доказ «Проєкт» наводить відеоконференцію, яку Путін провів 2 листопада з групою російських школярів. Фотографія, яку опублікував Кремль, стверджує, що Путін був у Підмосков’ї, коли проводив конференцію.

Але, як стверджується у розслідуванні, за даними особи, обізнаної в ситуації, члени президентської адміністрації були у цей час в Сочі. І 3 листопада, за даними радарів, літак президента вилетів із Сочі до Санкт-Петербурга, де Путін відвідав презентацію нового криголаму.

«Проєкт» також стверджує, що багато журналістів кремлівського пулу мали набагато менший доступ до Путіна протягом останніх місяців.

Інші зусилля, які Кремль вживає заради зменшення ризику зараження Путіна, містять в собі встановлення дезінфекційних рамок в Кремлі та у Ново-Огарьово: це пристрої, які нагадують рамки безпеки в аеропортах, та розпилюють на відвідувачів рідину з антисептиком, коли ті проходять крізь них.

Російські медіа в минулому вже проводили подібні розслідування спроб Кремля сховати від росіян місцеперебування Путіна або збрехати щодо нього.

У лютому Путін розповів російському державному інформагентству ТАСС, що на початку 2000-х, під час Другої чеченської війни, він відмовився від ідеї спецслужб використати «двійника», схожого зовні актора, щоб захистити Путіна від нападу.

У 2015 році Путін зник з публічного поля більш ніж на тиждень, що викликало багато конспіративних теорій та смішних російськомовних мемів.

«Проєкт», нове російське новинне видання, що називає себе незалежним та таким, що фінансується з коштів, зібраних через краудфандинг, останнім часом опублікувало декілька новинних сенсацій.

Минулого місяця видання повідомило, що Путін, який має двох доньок від попереднього шлюбу, може бути батьком 17-річної дитини, чия мати – таємна мільйонерка з Санкт-Петербурга.