Конгресмен-республіканець Кріс Сміт: для режиму Лукашенка настав переломний момент

Конгресмен-республіканець Кріс Сміт є автором двопартійного законопроєкту «Про захист демократії, прав людини і суверенітету Білорусі». Конгресмен Сміт представляє 4-й округ штату Нью-Джерсі в Конгресі з 1981 року. Значну частину своєї законодавчої кар’єри він присвятив боротьбі за права людини, виступивши свого часу автором закону «Про захист жертв работоргівлі і насильства». Конгресмен також був автором законів «Про демократію в Білорусі» 2004, 2006 і 2011 років. У відповідь на останні події в Білорусі Сміт у рамках комітету у закордонних справах Палати представників США підготував згаданий законопроєкт, співавторами якого виступили представники обох партій США. У ньому режим Олександра Лукашенка оголошується незаконним, а також вказується на підривну роль влади Росії. Законопроєкт «Про захист демократії, прав людини і суверенітету Білорусі (H.R.8438) був схвалений повним складом Комітету у закордонних справах Палати представників. Тепер він має бути затверджений Палатою Представників Конгресу США і підтриманий Сенатом.

В ексклюзивному інтерв’ю Російській службі «Голосу Америки» конгресмен розповів про своє бачення розвитку ситуації в Білорусі.

– Ви підготували законопроєкт «Про захист демократії і прав людини в Білорусі». Які положення закладені в цьому документі?

– Це вже четвертий підготовлений мною законопроєкт. Першим був «Закон про демократію в Білорусі» 2004 року, який ввів режим санкцій проти таких людей, як Лукашенко і його оточення. На додаток до економічних обмежень, особи, які потрапили під санкції, не могли отримувати (американські) візи. Згодом це законодавство стало зразком для «Закону Магнітського».

Нинішній законопроєкт іще більш сильний і всеосяжний, у ньому є нові положення, включаючи стратегію підтримки діяльності «Голосу Америки», Радіо Свобода та інших незалежних ЗМІ, з метою донести правду до народу Білорусі. Цим документом ми визнаємо Координаційну раду опозиції легітимним посередником у процесі передачі влади. А також вказуємо на те, що проведені вибори не були вільними і справедливими.

Також у законопроєкті ми досліджуємо особистий статок Лукашенка і джерела накопичення ним капіталу. Ми знаємо, що диктатори в усьому світі накопичують статки на шкоду своїм народам. Що ж, ми хочемо розібратися в цьому.

Ми сподіваємося, що це призведе до вжиття рішучих заходів. Адміністрація (президента США Дональда Трампа) і держсекретар Майк Помпео приділяють Білорусі багато уваги, як і наші європейські партнери. Ми підтримуємо великий народ Білорусі, він заслуговує на демократію, він проливає за неї кров.

Як відомо, за однією з оцінок, на акціях протесту затримали понад 10 тисяч осіб. Винних у цьому необхідно притягнути до відповідальності, і відповідне положення міститься також у цьому законопроєкті. І, безумовно, будуть запроваджені візові заборони і обмеження на міжнародну економічну діяльність.

– Держави ЄС ухвалили рішення запровадити санкції відносно групи білоруських чиновників, аналогічне рішення ухвалило Міністерство фінансів США. Наскільки ефективні ці заходи?

– Для Лукашенка зараз настав переломний момент. Коли ми ухвалювали закон 2004 року, а потім усі наступні закони, він дійсно випускав деяких (політичних) в’язнів. І це приспало пильність міжнародної спільноти.

Але катастрофічні події 9 серпня, за які Лукашенко несе повну відповідальність, – це соломинка, яка переламала спину верблюдові. Зараз ми повинні об’єднатися, і я радий, що ЄС і Сполучені Штати дотримуються однакових поглядів у цьому питанні. ООН повинна докласти більше зусиль. Світлана (Тихановська) звернулася до цієї організації з прямим закликом.

Мене вразило, яку величезну роль відіграють жінки в боротьбі за демократію в Білорусі. Це відбувалося і раніше, але зараз – особливо.

Деякі жінки на мітингах знімали маски з поліцейських, щоб побачити, хто ці люди. Нам потрібні імена (тих, хто жорстоко придушував протести). Коли ми запроваджуємо санкції, чим більше імен – тим краще. І цього разу ми не відступимо! Я ніколи не відступав, деякі мої колеги – і демократи, і республіканці – ніколи не відступали, але з часом з’являлася певна втома. Диктатури саме на це і розраховують.

Цього разу цього не станеться. Ми сфокусовані на Білорусі. Ми також стурбовані тим, що (президент Росії Володимир) Путін і Москва можуть зробити кроки для включення Білорусі до складу Росії. Якщо вони це зроблять, – і це прописано в законопроєкті, – ми ніколи цього не визнаємо і зробимо все можливе, щоб дати цьому відсіч. Народ Білорусі заслуговує на краще, ніж Лукашенко.

– Громадянин США Віталій Шкляров вже два місяці перебуває в мінському СІЗО. Що може зробити американський уряд для його звільнення?

– Коли затримують американського громадянина, уряд США несе особливу відповідальність щодо кроків для його звільнення. Але навіть коли заарештовують репортера «Голосу Америки», який є громадянином іншої країни, в таких місцях, як Баку, ми несемо за це відповідальність. Я думаю, що відповідальність – це про людей і права людини, а не про національну належність. Ми піклуємося про всіх людей і піклуємося про білорусів.

У Білорусі народ бореться за демократію, ми повинні підтримати його. Іноді мене запитують: чому американці так турбуються з цього приводу? Тому що тут представлені різні національності і діаспори, ми – країна всіх країн. Не в моєму окрузі, але в самому штаті Нью-Джерсі живе багато білорусів. Ми – нація біженців та іммігрантів, і, думаю, тому ми можемо виступати від імені цих надзвичайних людей.