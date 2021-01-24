Аташе з питань оборони США Бріттані Стюарт оприлюднила відеозвернення до річниці обстрілу Маріуполя

У шосту річницю обстрілу Маріуполя посольство США в Україні оприлюднило відеозвернення із закликом до Росії припинити агресію проти України.

«24 січня 2015 року підконтрольні Росії війська обстріляли Маріуполь. З тих пір Росія так і не виконала своїх зобов'язань за Мінськими угодами, включаючи справжнє припинення вогню, виведення її сил та озброєння та розформування незаконних збройних груп на сході України», – заявила у відеозверненні аташе з питань оборони посольства США в Україні полковниця Бріттані Стюарт.

«Ми закликаємо Росію поважати міжнародно визнані кордони і суверенітет України, припинити агресію проти України та конструктивно брати участь у переговорах щодо мирного вирішення конфлікту на Донбасі», – сказала Стюарт.

24 січня 2015 року російські військові разом із підконтрольними Росії бойовиками здійснили серію артилерійських обстрілів житлових кварталів Маріуполя. Внаслідок теракту загинуло 29 людей, у тому числі 2 дітей.

Тодішній посол США в Україні Джеффрі Пайєтт назвав обстріл Маріуполя повним порушенням Мінських домовленостей.

Тодішній Держсекретар США Джон Керрі закликав Росію припинити підтримувати терористів. Джо Байден, який на той час був віце-президентом США, пообіцяв, що добиватиметься посилення міжнародного тиску на Росію.

Міжнародні розслідувачі Bellingcat і Служба безпеки України довели – найпотужніший обстріл Маріуполя в січні 2015-го здійснили кадрові російські військові.

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