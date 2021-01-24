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24 січня 2021, Київ 23:16
Політика

Аташе з питань оборони США Бріттані Стюарт оприлюднила відеозвернення до річниці обстрілу Маріуполя

Наслідки ракетного обстрілу російськими гібридними силами мікрорайону «Східний» Маріуполя, що був здійснений 24 січня 2015 року. Тоді 29 людей загинуло і 92 були поранені

У шосту річницю обстрілу Маріуполя посольство США в Україні оприлюднило відеозвернення із закликом до Росії припинити агресію проти України.

«24 січня 2015 року підконтрольні Росії війська обстріляли Маріуполь. З тих пір Росія так і не виконала своїх зобов'язань за Мінськими угодами, включаючи справжнє припинення вогню, виведення її сил та озброєння та розформування незаконних збройних груп на сході України», – заявила у відеозверненні аташе з питань оборони посольства США в Україні полковниця Бріттані Стюарт.

«Ми закликаємо Росію поважати міжнародно визнані кордони і суверенітет України, припинити агресію проти України та конструктивно брати участь у переговорах щодо мирного вирішення конфлікту на Донбасі», – сказала Стюарт.

СБУ: перехоплено розмову бойовиків про обстріл Маріуполя і вивезення «Градів» до Росії
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СБУ: перехоплено розмову бойовиків про обстріл Маріуполя і вивезення «Градів» до Росії

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24 січня 2015 року російські військові разом із підконтрольними Росії бойовиками здійснили серію артилерійських обстрілів житлових кварталів Маріуполя. Внаслідок теракту загинуло 29 людей, у тому числі 2 дітей.

Тодішній посол США в Україні Джеффрі Пайєтт назвав обстріл Маріуполя повним порушенням Мінських домовленостей.

Тодішній Держсекретар США Джон Керрі закликав Росію припинити підтримувати терористів. Джо Байден, який на той час був віце-президентом США, пообіцяв, що добиватиметься посилення міжнародного тиску на Росію.

Міжнародні розслідувачі Bellingcat і Служба безпеки України довели – найпотужніший обстріл Маріуполя в січні 2015-го здійснили кадрові російські військові.

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