Роман Доброхотов: Путін має знати про отруювачів із ФСБ та «Бук», що збив «Боїнг»

Організатор війни на сході України, відповідальний за катастрофу «Боїнга» на Донбасі, головний винний в отруєнні Олексія Навального, Дмитра Бикова, Скрипалів і ще багатьох, хто не догодив Кремлю, – президент Росії Володимир Путін. Це стверджує в ексклюзивному Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода російський журналіст-розслідувач, шеф-редактор видання The Insider Роман Доброхотов. Російська влада і особисто Путін категорично відкидають такі звинувачення розслідувачів Insider, їхніх колег із видання Bellingcat у причетності до отруєння Навального та інших резонансних злочинів. Але Доброхотов наполягає на своїй правоті. Він дав інтерв’ю після того, як у Росії його обвинуватили цього тижня у незаконному перетині держкордону та провели обшуки у найближчих родичів. Раніше обшукували й допитвли самого Доброхотова, після чого він виїхав з Росії. Також шеф-редактор The Insider прокоментував скандал із нібито виманюванням в Україну «вагнерівців», які воювали в «ЛДНР», оцінив можливу причетність російських спецслужб до отруєння у 2004 році тодішнього кандидата в президенти України Віктора Ющенка.