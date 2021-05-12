Румунські націоналісти склали ксенофобську історію із вбивства ведмедя «Артура»

Крістіан Андрей

Енді Гейл

БУХАРЕСТ – Пануючі праві популісти в Румунії вчепилися у незаконне полювання на бурого ведмедя, яке приписують королівській сім’ї Ліхтенштейну, щоб звинуватити «іноземців» як головних винуватців соціально-економічних проблем в країні.

Румунці та екологи ззовні були розлючені повідомленнями минулого тижня про те, що принц Емануель, племінник правлячого Ліхтенштейном князя Ганса Адама ІІ, який живе в Австрії, вбив величезного ведмедя, якого дослідники назвали «Артуром», у березні в Карпатах.

Але Георге Сіміон, очільник націоналістичного «Альянсу єдності Румунії» (румунська абревіатура – AUR – співзвучна із словом «золото»), чия стрімка поява приголомшила минулорічні вибори в Румунії, оминув наслідки для навколишнього середовища, розпочавши ретельно вибудуване звертання до патріотизму, націоналізму, релігії та румунського гангста-репу.

Аналітики застерігають, що подія та її наслідки можуть надалі роздмухувати антизахідне протистояння та підтримувати небезпечний рівень румунського націоналізму, який прирівнюється до мови ворожнечі.

5 травня Сіміон у соцмережах перепостив сповнену конспірології характеристику цього епізоду від редактора румунського вебсайту: «Ідеальна парабола того, як події відбувалися у нашій країні протягом останніх 30 років».

У своїй колонці під назвою «Ми – Артур» редактор Міхай Соманеску підкреслив, що «ведмідь «Артур» – це всі румунські підприємства, банки та мізки, вкрадені іноземцями».

Соманеску сказав, що сподівається, що «вбивство» ведмедя, разом із новим музичним відео під назвою «Терорист», яке за два дні до того поширив Сіміон, підбурить румунів відкинути національний «комплекс неповноцінності» та «пробудитися від мертвого сну».

Вебсайт Соманеску activenews.ro показує те, що він називає «корінними» поглядами, просуваючи «християнські, юдейсько-християнські цінності європейської та румунської цивілізацій».

Сайт критикують за ймовірне вигадування фейкових новин, приниження меншин та атаки на політичних опонентів.

Колонку «Ми – Артур» на початку супроводжувало фото принца Ліхтенштейну, який смалив запалену сигару.

Масло у вогонь

«Антисистемна» партія Сіміона AUR завоювала понад 9% голосів у грудні, базуючись на антиглобалізаційній програмі, побудованій на стовпах «сім’ї, нації, християнської віри та свободи».

AUR засновали лише за рік до того, але вона отримала славу по всій країні частково через досвід Сіміона у привертанні уваги медіа та політичне розчарування серед 19 мільйонів жителів Румунії та ще мільйонів експатріатів.

Партія провалювалася на місцевих виборах, але зайняла четверте місце в країні на виборах у грудні.

Раніше цього тижня Сіміон опублікував посилання на новий кліп бухарестських гангста-реперів «Ла Фамілія» разом з Оаною Марінеску на пісню «Терорист», додаючи, що він «підтримує меседж хлопців».

Це типова мова ворожнечі, це мова ворожнечі, яка шукає послідовників

Кліп, на початку якого кажуть, що пісня – «заява, не розвага», маркує реп-тренди, використовуючи лише румунську та включаючи посилання на «Велику Румунію». Там також стверджується, що школярам «промивають мізки», щоб ті відкинули традиційні національні та релігійні цінності.

«Це типова мова ворожнечі, це мова ворожнечі, яка шукає послідовників», – сказав Румунській службі Радіо Свобода політичний аналітик Крістіан Парвулеску, декан факультету політології у Румунському національному університеті політології та державного управління.

Парвулеску каже, що румуни спостерігають за «грубими формами пропаганди» та «роздутим націоналізмом» від AUR, який може привернути до себе ще більше виборців.

«Комбінація релігійного фундаменталізму та націоналізму, яку представляє AUR, має простір для розвитку», – каже він, додаючи про розвиток «стереотипів про іноземців».

Парвулеску сказав, що поки Румунія добре справляється економічно, особливо у порівнянні з її сусідами поза ЄС, групи на кшталт AUR намагатимуться скористатися «розчаруванням тих, хто не може отримати від цього переваги».

«Вони намагаються отримати ненависть щодо інших, – каже він. – Це посил, спрямований проти Заходу, це типовий посил, [який також розповсюджує] російська пропаганда».

Парвулеску зазначив, що AUR нещодавно зареєструвалася у Молдові, несучи туди свій етно-націоналістичний посил. Країна через конституційну кризу призначила дострокові вибори на липень.

Молдова мала складну спільну культуру й історію з Румунією до 19-го століття, і з 1980-х там лунають заклики до об’єднання.

Звинувачення, так, а зміни?

Бурі ведмеді захищені законодавством ЄС та обов’язковою до виконання Бернською конвенцією про європейську дику природу та місця проживання Ради Європи.

Винятки, що дозволяють полювання та встановлення пасток, можуть бути визначені у особливих випадках, коли у небезпеці перебувають люди чи домівки, а альтернативи, такі, як переміщення, вважаються неефективними.

Величезний 17-річний ведмідь «Артур», за даними екологів, проживав у захищеному лісі у Ковасні, і вони піддають сумніву будь-які твердження, що його могли сплутати із будь-яким іншим ведмедем, дозвіл на полювання якого, як стверджується, уможливив полювання принцом Ліхтенштейну Емануелем.

Місцева неурядова ГО Agent Green умить запитала: «Як принц міг сплутати ведмедицю, яка заходить у села з курми, із найбільшим ведмедем, який собі жив у глибинах лісу?».

Хоча цю характеристику піддають сумніву, організація описує «Артура» як «найбільшого ведмедя, якого було знайдено у Румунії, і, можливо, найбільшого у ЄС». Зазначають, що його розміри були мрією мисливця про «593 бали з 600» за загальноприйнятою шкалою.

Голова австрійської групи захисників прав тварин VGT так само припустив, що принц «зловживав дозволом», щоб вбити «Артура».

Штраф за таке вбивство становить близько 7 тисяч євро.

Принц не дає коментарів, окрім фрази, що «він не хоче бути частиною цього чутливого питання», повідомляють місцеві ЗМІ.

Емануель також заявив 7 травня, що він вбив «проблемного» ведмедя, не «Артура», і що це може бути «доведено фотографічно». Він також заявив про підтримку розслідування інциденту і що йому «дуже шкода», що «було створено враження, яке зачепило почуття багатьох».

Прем’єр-міністр Румунії, колишній економіст та інвестбанкір Флорін Кицу відповів шляхом применшення розмірів ведмедя та глузуючи зі згадки про ведмедя на ім’я у ЗМІ та серед екологів.

Але прокуратура Румунії повідомила 6 травня, що розпочала розслідування щодо ймовірного вбивства ведмедя без ліцензії та можливого порушень у поводженні зі зброєю.

Agent Green та інші природоохоронні організації продовжують їхню кампанію щодо переконання міністра навколишнього середовища Румунії «закінчити мисливство заради трофеїв» у цій країні.

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Небагато хто публічно піддає сумніву сприйняття того полювання як злочину проти румунської дикої природи.

Але це також крайній знак проблем держави у захисті сіл та природного спадку Румунії, від густих лісів Карпат до дельти Дунаю та Чорного моря.

Ведмеді, вовки та рисі населяють широкі незаймані румунські ліси. Окрім них, там є ще численні тварини, які не так цінуються, як мисливські трофеї.

Руйнація біорізноманіття залишається проблемою.

Державу та місцевих чиновників звинувачують у поглядах на зворотне або, ще гірше, у змові, коли організовані кримінальні групи та інші десятиліттями систематично оголюють шматки румунського лісу загальною площею близько 6 мільйонів гектарів, половина якого перебуває у власності держави.

Законодавчі «дірки» буквально були настільки великими, що там могли їздити вантажівки, і австрійські компанії мали з цього зиск, наголошують фахівці.

Екологи на кшталт Agent Green нарахували мільярди доларів втрат через незаконну вирубку лісів з часів, як румунський диктатор Ніколае Чаушеску та комуністи були позбавлені влади у 1989 році.

Global Forest Watch стверджує, що протягом останніх двох десятиліть Румунія втратила 376 тисяч гектарів деревного покриву, або загалом 5%.

Румунці тисячами почали вимагати офіційних дій для захисту стародавніх Карпатських лісів та національних парків 6 років тому під час обговорення нового лісового кодексу.

Проводилися розслідування можливого конфлікту інтересів у володінні посадовцями підприємств лісгоспу, але такі звинувачення висувалися вкрай рідко.

Тим часом забруднення повітря та води продовжує бути проблемою, оскільки важка промисловість із видобутку та переробки палив продовжує протидіяти неясному режиму правозастосування.

«AUR звертається до тієї частини румунських громадян, які залишилися на узбіччі під час переходу [від комунізму], але особливо під час пандемії», – каже Овідіу Войку, виконавчий директор Центру публічних інновацій.

Войку зазначив, що популярність AUR зросла протягом пів року, які минули з часів їхньої першої появи на виборах у грудні.

«На жаль, ведмідь мертвий», – сказав Войку.

Але ще більш важливо, що він застерігає щодо «ексцесів», коли події використовують для підбурення націоналістичного та інших форм публічного протистояння.

«Це повинно нас бентежити. Цинічне використання цих проблем з метою отримання грошей чи політичної переваги лише веде до страждань невинних людей».