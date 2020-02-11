Росія: «Вас не просили стільки народжувати». Обіцянки Путіна лишаються невиконаними

Ірина Фокіна, Роберт Коалсон

Уже багато років президент Росії Володимир Путін закликає росіян народжувати більше дітей і обіцяє багатодітним цільову державну допомогу. Але в Сєвєродвінську на півночі Росії такі родини кажуть, що обіцяні пільги до них не дістаються – а коли вони скаржаться, місцеві чиновники заявляють їм: «Вас не просили стільки народжувати».

У Наталії Голубцової й її чоловіка Сергія Кирилова шестеро дітей: старшій дочці скоро виповниться 17, молодшій – 9 місяців. Родина живе в двокімнатній квартирі-«брежнєвці». Чоловік-інженер сам спроєктував усі меблі так, що залишилися ще й спальні місця для гостей.

Наталія каже, що щастя не в метрах, але признається: жити у власному будинку її родина мріє давно. Як тільки народилася третя дитина, вони стали в чергу на отримання землі для власного будівництва – в Росії це належиться за законом. Але син уже ходить у перший клас, а їхня черга на отримання земельної ділянки не наближається.

«Зараз ми серед перших 50 в черзі, – розповіла Наталія. – Чекаємо понад сім років. Коли ми вирішували народити сина, закон про видачу ділянок уже був, і це була одна з причин: народимо третього, отримаємо ділянку, будинок побудуємо… І всі, хто народив дітей у 2012 році, керувалися, в тому числі, і цим міркуванням».

Номер 666

Мріє про власний будинок і родина домогосподарки Марини Зеленцової, іншої багатодітної матері з Сєвєродвінська. У них із чоловіком три дівчинки: 4, 8 і 14 років. Їхній номер у черзі на отримання ділянки «щасливий» – 666.

«Мій чоловік давно мріє жити у власному будинку, – каже вона. – Ми любимо Сєвєродвінськ, нам би не хотілося їхати звідси. І наче за законом нам належиться виділення землі, а за фактом вона не видається. Ми народжуємо дітей не завдяки чомусь, а всупереч. Якщо ми хоч щось намагаємося заявити про свої права, нам тикають: «Вас не просили стільки народжувати».

Через тяжку демографічну ситуацію в Росії після розпаду Радянського Союзу і економічної «шокової терапії» 1990-х років російський президент Володимир Путін протягом останніх двох десятиліть робить підтримку родин одним із пріоритетів своєї політики.

Він вкотре повернувся до теми демографії у зверненні до парламенту 15 січня: «Наявні зараз негативні прогнози не можуть нас не тривожити. Наш історичний обов’язок – відповісти на цей виклик».

«Розбудовуючи довгострокову політику підтримки родини, треба йти від конкретних життєвих ситуацій, з’ясовувати, на які труднощі наражається молода, багатодітна чи неповна родина», – заявив він і виклав низку пропозицій про поліпшення умов житла, догляду за дітьми й освіти для російських родин, щоб вийти з демографічної кризи. Наприклад, із початку 2020 року російська держава збільшує так званий материнський капітал до більш ніж 466 тисяч рублів (приблизно 7 тисяч 350 доларів) при народженні першої дитини.

«Довго ми терпіли, досить!»

Багатодітні сім’ї Архангельської області на півночі Росії вважають, що пропозиції Путіна недостатні й обходять стороною їхні проблеми, і почали збір підписів під зверненням до президента і уряду Росії про заходи підтримки, яка, на їхній погляд, їм необхідна.

Підписали його і в Сєвєродвінську, де родини з трьома і більше дітьми по десять років стоять у черзі на належні їм за російським законом земельні ділянки. Сєвєродвінськ – друге за величиною місто Архангельської області з населенням у 182 тисячі осіб.

Активісти ініціативної групи «Земля багатодітним родинам Сєвєродвінська» закликають Путіна й інших посадовців придивитися до того, як вони живуть.

На початку грудня 2019 року в Сєвєродвінську відбувся мітинг багатодітних родин, який організувала ця група. На думку організаторів, такий мітинг – явище рідкісне: зібрати разом людей, у яких по троє, четверо або шестеро дітей, посеред суворої північної зими непросто, і вже саме це свідчить про рівень їхнього відчаю. Але іншого виходу, як їм домогтися виконання вимоги закону, вони не бачать.

«Вийти на мітинг нас змусила бездіяльність суб’єктів владних повноважень, – розповіла Наталія Голубцова. – Як тільки ми перестаємо щось робити, активність видачі ділянок в адміністрації моментально згасає».

Володимир Абрамовський – індивідуальний підприємець і батько трьох дочок: двох, чотирьох і шести років. У черзі на отримання ділянки він стоїть після тисячного номера.

«Чотири роки тому приїжджав губернатор із багатодітними розмовляти: поговорили, записали проблеми, але нічого не вирішили. Створили робочу групу з адміністрацією міста, яку відтоді так і не скликали. Ось і маємо зараз. Довго ми терпіли, але вирішили, що досить – ось і став я скликати сім’ї на мітинг», – розповів Володимир Абрамовський.

Труднощів більше, ніж пільг

Згідно із законом, багатодітним належиться багато пільг, тільки отримати їх дуже складно, скаржаться вони.

Адміністрація Сєвєродвінська повідомила Радіо Свобода, що на цей час у реєстрі багатодітних родин, охочих отримати земельні ділянки на території міського адміністративного округу, – понад 1300 сімей і що для такої кількості людей у місті просто немає землі. Як заявили в адміністрації, «щоб забезпечити всі багатодітні родини земельними ділянками, треба вишукати території, сумарна площа яких повинна бути не менш ніж 130 гектарів», і то в адміністративних межах міста.

Як кажуть в ініціативній групі багатодітних родин, із осені 2018 року й дотепер у Сєвєродвінську видано тільки 11 ділянок, а загалом із моменту введення закону про це в дію в 2011 році – лише 225 ділянок.

Проблема ускладнюється й тим, що земельні ділянки, які надаються, повинні бути забезпечені об’єктами інженерної (електрика, водогін, каналізація) і транспортної інфраструктури, а це вимагає значних коштів – яких, кажуть у міській адміністрації, там не можуть собі дозволити.

Дефіцит придатних до надання земельних ділянок у Сєвєродвінську викликаний також специфікою природного ландшафту і наявністю болотистих ґрунтів.

За словами багатодітних, родини, які погодилися на отримання землі в болоті без доріг і електрики, замість райського куточка отримали тягар у вигляді величезних податків.

«Подарунок» від держави

«Ділянки видаються в загальнопайову власність, тобто кожен член родини платить податок, – пояснила Голубцова. – Кадастрова вартість кожної ділянки в Сєвєродвінську, навіть якщо вона й на болоті, – близько 2,5 мільйонів рублів (близько 39 тисяч доларів – ред.). І виходить, що чим більше дітей у родині, тим більше податків доведеться платити. У нас є родини, які вже п’ять років володіють ділянкою, платять податки, а побудувати нічого не можуть, тому що там не підведені дороги, немає електрики, немає навіть планів, коли все це з’явиться».

Великі родини, які мають право на земельну ділянку, мають і можливість відмовитися від цього права в обмін на одноразову грошову компенсацію. І ініціативна група в Сєвєродвінську скаржиться і на несправедливо маленьку компенсацію замість землі – у 210 тисяч рублів (близько 3 тисяч 300 доларів). У той же час в інших північних містах Росії ця сума більша: в Мурманську вона становить 340 тисяч рублів (близько 5 тисяч 300 доларів), а в Вологді, де житло дешевше, ніж у Сєвєродвінську, – 225 тисяч рублів (приблизно 3 тисячі 500 доларів).

«На які заходи допомоги багатодітним не подивися, за всіма в нас мінус порівняно з іншими регіонами», – каже Голубцова.

Активісти в Сєвєродвінську також незадоволені російською програмою так званого материнського капіталу. За нею, зокрема, родини з двома і більше дітьми можуть отримати від держави субсидію на іпотеку.

За російським законодавством, права власності на житло діляться між усіма членами родини порівну. Але дітям не належиться податкова пільга, яку мають батьки.

І навіть материнський капітал, який дають уже за другу дитину, за словами сєвєродвінців, може стати проблемою. Наприклад, батьки вкладають отримані гроші в іпотеку і, закривши кредит, зобов’язані виділити кожній дитині по частці нерухомості. Потім вони вирішують продати квартиру – через п’ять років після купівлі, коли вони, за російським законодавством, отримують право не платити податок з прибутку. Але вони забувають врахувати, що їхні діти під податкове «послаблення» не потрапляють, тобто заплатити державі все одно доведеться. А якщо в родині багато дітей, а ще й квартира дорога, то ці суми податків, які треба заплатити державі, можуть перевищити отриманий від держави «маткапітал».

Крім того, пояснює Голубцова, регіональна субсидія на купівлю автомобіля для багатодітних родин теж цілком недосконала.

«Наприклад, згідно із законом, дітей в автомобілях треба перевозити в кріслах. Помістити в машину в один ряд три автокрісла дуже складно, не в кожен автомобіль це ввійде. З народженням шостої дитини ми отримали право на обласну субсидію в розмірі 1 мільйона рублів (близько 15 тисяч 600 доларів) на купівлю автомобіля. Але, за логікою, її повинні давати вже починаючи з четвертої дитини», – вважає Наталія Голубцова. При цьому, каже вона, щоб отримати цю субсидію, треба відповідати ще безлічі критеріїв – починаючи з того, що всі діти повинні бути неповнолітніми. «І такі труднощі з будь-якою пільгою, яка стосується багатодітних», – каже вона.

Сумні прогнози щодо Росії

Занепокоєння Путіна, висловлене в його зверненні до парламенту, підтверджує статистика. За нею протягом 2019 року населення Росії скоротилося ще на 300 тисяч людей – це був третій поспіль рік скорочення чисельності населення, і того року це скорочення стало втричі більшим, ніж 2018-го.

За даними російського державного статистичного агентства, населення Росії станом на більш ніж рік тому, 1 січня 2019 року, було 146 мільйонів 780 тисяч 700 осіб.

Наприкінці грудня 2019-го агентство оприлюднило три можливі демографічні прогнози на термін до 2036 року.

За оптимістичним сценарієм, що передбачає успіхи в збільшенні народжуваності і тривалості життя, а також зростання імміграції в Росію, її населення має до того часу зрости більш ніж до 150 мільйонів.

Консервативний прогноз оцінює чисельність росіян на той час у 143 мільйони.

А песимістичний – за яким природне скорочення чисельності населення триватиме, а міграційна політика залучення людей із-за кордону зазнає провалу – оцінює населення Росії в 2036 році в 134 мільйони 280 тисяч.

Прогнози ж щодо Росії Організації Об’єднаних Націй іще сумніші. Станом на 2050 рік оптимістичний варіант говорить про 147 мільйонів 300 тисяч, консервативний про 135 мільйонів 800 тисяч, а песимістичний передбачає до середини століття скорочення населення Росії до 124 мільйонів 600 тисяч.

А до 2100 року населення Росії може скоротитися взагалі до 83 мільйонів 700 тисяч, передбачає песимістичний прогноз ООН на цей період.

Як заявив Путін у своєму зверненні, реалізація пропонованих ним програм «вимагає нової якості державного управління, роботи уряду, всіх рівнів влади, прямого діалогу з громадянами».

Чи станеться так?