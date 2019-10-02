У Росії зняли Путіна і замінили на Сахарова. Такий прецедент із портретами не єдиний

Robert Coalson

Путіна зняли і замінили на Сахарова. Така ситуація в муніципальному зібранні (районній раді) одного з понад 80 невеличких районів (муніципальних округів) Санкт-Петербурга, яка зібралася на своє перше засідання після місцевих виборів у Росії 8 вересня.

Як мовиться в ухвалі, вирішено вважати за неприпустиме розміщення в будівлі портретів живих політичних діячів. На практиці це означає неможливість мати портрети президента Росії Володимира Путіна чи підтримуваного кремлем губернатора міста Санкт-Петербурга, що є в Росії самостійним окремим регіоном, Олександра Бєглова.

Натомість, за рішенням місцевих депутатів, у залі засідань розмістили портрет дисидента і правозахисника радянських часів академіка Андрія Сахарова, повідомила у твітері опозиційна ліберальна партія «Яблоко».

Ця партія здобула більшість у раді Літейного округу в центральній частині Санкт-Петербурга на недавніх місцевих виборах, на яких прокремлівська партія «Єдина Росія» в багатьох місцях зазнала більших чи менших невдач. Перше ж рішення депутатів, про зняття портретів Путіна, було одноголосне: депутати від «Єдиної Росії» першу сесію зібрання бойкотували.

Нинішнє рішення стало символічним плодом нової стратегії антикремлівської опозиції в Росії: зосередитися на місцевих виборах, не маючи реальної можливості змагатися за парламент країни – після того, як вона лишилася поза парламентом на виборах 2011 року і як 2012-го Путін повернувся на президентську посаду на третій термін.

Так що тепер на місці Путіна, уродженця нинішнього Санкт-Петербурга, який президентствує вже четвертий термін, з’явився Андрій Сахаров, відомий радянський вчений-фізик і дисидент-правозахисник, – як мовиться в ухвалі, «на знак поваги до боротьби за свободу, демократію і права людини».

Депутати обрали відоме фото лавреата Нобелівської премії миру, зроблене у травні 1989 року в залі засідань тодішнього З’їзду народних депутатів СРСР, депутатом якого був Сахаров. На знімку Сахаров сидить під час виконання гімну Радянського Союзу, хоча інші депутати стоять.

Голова попереднього скликання муніципального зібрання Літейного округу, член «Єдиної Росії» Павло Дайняк, твердить, що рішення про портрети незаконне, бо, мовляв, він іще до виборів призначив першу сесію нового складу ради на 9 жовтня.

Прецедент не єдиний

Це було 30 вересня, а за чотири дні до того, 26 вересня, депутати іншого, 72-го муніципального округу Санкт-Петербурга з ліберальної Партії зростання, які здобули там більшість, просто без ніяких ухвал зняли зі стін портрети Путіна і Бєглова – одного з численних фаворитів Кремля, що йшли на вибори як формально незалежні, щоб не плямувати себе належністю до «Єдиної Росії».

«Я завжди мріяв зробити цю фігню… Я оголосив, що маю стилістичні претензії до нашого засідання. І зняв зі стіни портрети Путіна і Бєглова», – написав у фейсбуці депутат Володимир Волохонський. Партія зростання, до якої він належить, узяла в цьому окрузі 15 із 20 депутатських місць.

Щоправда, тут цей крок викликав розкол серед партійців. Інший депутат від цієї ж партії Павло Швець, якого обрали головою окружного зібрання, відразу ж повісив портрети президента і губернатора у своєму кабінеті, що й підтвердив фотографією.

«Повага до всіх галузей влади, їхніх керівників, так само як і до всіх громадян, – засадничий принцип роботи представницького органу влади… Позиція окремого депутата не може бути висловленням спільної позиції всіх депутатів», – написав він у фейсбуці 27 вересня.

Такі пересування портретів відбуваються в Росії після місцевих і регіональних виборів, у перебігу яких, як кажуть критики, органи державної влади, занепокоєні низькими рейтингами «Єдиної Росії», вдавалися до різноманітних кроків, щоб не допустити реєстрації кандидатами опозиціонерів і справді незалежних, а там, де їм таки вдавалося зареєструватися, не дати їм перемоги.

Супротивники Кремля кажуть, зокрема, що в Санкт-Петербурзі кампанія супроводжувалася численними шахрайськими кроками влади й іншими інцидентами – такими, як випадок у день виборів, коли просто в приміщенні дільничної виборчої комісії невідомий ударив у живіт члена цієї комісії, і ніхто з присутніх, у тому числі поліція, ніяк не відреагували. Повідомлення про цей випадок викликало в соцмережах обурення і стривоженість.