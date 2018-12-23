Антикорупціонери дослідили, як високопосадовець із Росії приховував свою віллу в Дубаї

Віллою вартістю 8 мільйонів доларів на острові Пальма Джумейра – розкішному штучному острові в Дубаї – роками таємно володіла сім’я колишнього віце-прем’єра Росії.

Деталі того, як Ігор Шувалов, який до травня обіймав посаду першого віце-прем’єра Росії, приховував свою віллу, наводить у своєму дослідженні міжнародна журналістська організація «Проект викриття організованої злочинності і корупції» (OCCRP). Організація проаналізувала документи, які потрапили в публічний доступ в результаті витоку інформації реєстрів приватної власності в ОАЕ. Дослідження не стосується питання законності надбання цього активу.

Шувалов, який також володіє нерухомістю в центрі Лондона вартістю 11,4 мільйона фунтів, служив у російському уряді понад 20 років. У травні цього року, після того, як президент Володимир Путін виграв чергові вибори, Шувалов очолив державний банк «ВЕБ».

Шувалов використовував компанію з Британських Віргінських Островів для управління своєю власністю. За останні 5 років дружина, син і дочка Шувалова виступали в ролі власників цієї компанії, пишуть дослідники.

Речник сім’ї Олександр Мачевський пояснив OCCRP, що оформлення права власності за кордоном полегшує передачу її у спадок.

У деклараціях за 2011 та 2012 рік Шувалов і його дружина заявляли, що орендували цю віллу в Дубаї. Насправді ж віллою володіла дружина Шувалова Ольга через мережу офшорних компаній, мовиться в дослідженні. У відповідь на питання, чи було спотворення даних у декларації, Мачевський відповів, що «це не спотворення, якщо особа є орендарем і кінцевим власником компанії, якій належить майно». «Не було спроб приховати активи через корпоративний механізм», – додав він у коментарі дослідникам.

У 2013 році право власності на британську офшорну компанію, яка володіла віллою, було передане іншій компанії з Британських Віргінських Островів Marine Fortune Investments. Ця компанія перебувала у власності сина Шувалова Євгена, і віллу було переписано на неї «у подарунок», каже Мачевський. На той час Євгенові було 20 років, тому він не підпав під вимоги путінської кампанії «деофшоризації», яка стосувалась посадовців, їхніх дружини/чоловіка і дітей віком до 18 років.

У квітні 2017 року Євген передав право власності на компанію Marine Fortune Investments своїй сестрі, якій виповнилось 18 років улітку перед тим. У листопаді 2017 року компанію було передано Марії Шуваловій.

Цей витік інформації «надає рідкісну можливість поглянути на те, яких надзвичайних зусиль докладала сім’я в питанні власності на одну віллу», каже заступник директора Transparency International у Росії Ілля Шуманов у коментарі OCCRP.