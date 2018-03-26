Чи наважиться Лондон по-справжньому тиснути на «Лондонград»?

«Лондонградом» називають чисельну російську діаспору в столиці Великої Британії, а також мережу компаній та людей, які роблять бізнес на заможних російських клієнтах та інвестиціях з Росії.

Після спроби убивства у містечку Солсбері колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії нервово-паралітичною отрутою британський уряд натякнув про плани фінансових санкцій щодо активів російської держави та майна російських посадовців у Британії.

Прем’єр-міністр Тереза Мей, заявивши про фактичне застосування хімічної зброї російського походження, вдалася до різких слів.

Ми будемо далі тиснути на серйозних злочинців та представників корумпованих еліт. Таким людям і їхнім грошам не місце в цій країні

«Ми будемо далі використовувати усі можливості органів охорони закону, щоб тиснути на серйозних злочинців та представників корумпованих еліт. Таким людям і їхнім грошам не місце в цій країні», – оголосила Мей у парламенті 20 березня.

Британські парламентарі також закликали уряд застосувати нові закони для перевірок нерухомості, якою володіють у Британії російські олігархи, наближені до Кремля.

Зокрема, йдеться про можливість конфіскації майна осіб, підозрюваних у корупції чи злочинності, якщо вони не можуть вказати на джерела своїх багатств.

Ми з’ясовуємо, хто з осіб, близьких Путіна, міг би йому сказати: ми зайшли надто далеко, може трошки знизимо температуру і припинимо вбивати людей у Британії?

​Ієн Бонд з Центру європейських реформ у Лондоні каже: «Ми з’ясовуємо, хто з осіб, близьких до Кремля, до Путіна, міг би йому сказати: Володимире Володимировичу, ми зайшли надто далеко, може трошки знизимо температуру і припинимо вбивати людей у Британії?».

Квартира Шувалова

У британському парламенті, зокрема, згадували про житловий комплекс «Вайтхолл Корт», де вважається, що житлом у будівлі з вікнами на британське Міністерство оборони, володіє перший заступник прем’єр-міністра Росії Ігор Шувалов.

Вартість тієї нерухомості – 16 мільйонів доларів.

Організація Transparency International закликає британський уряд з’ясувати, звідки у Шувалова такі гроші. Представниця організації Рейчел Девіс Тека каже, що на таку квартиру людині з доходами російського посадовця требу було б збирати гроші упродовж 76 років.

Ми виявили майна на понад мільярд доларів, яким у Британії володіють росіяни, які, на нашу думку, використали гроші, отримані злочинним шляхом. Ми хочемо, щоб британський уряд діяв

«Ми виявили майна на понад мільярд доларів, яким у Британії володіють росіяни, які, на нашу думку, використали гроші, отримані злочинним шляхом. Ми хочемо, щоб британський уряд діяв», – сказала вона.

Активісти пропонують звернути увагу і на одного з власників лондонського футбольного клубу «Арсенал», народженого в Узбекистані магната Алішера Усманова.

Він контролює 30% клубу та має два розкішних будинки в Англії. Клуб справу не коментує і радить звертатися до компанії Усманова USM Holdings.

Від інтерв’ю на цю тему відмовилося і посольство Росії в Лондоні.

Москва захищає своїх

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова висловила обурення станом справ у Британії: «Ми бачимо погрози, залякування. Більше того, це спрямовано проти нашої держави, цілої нашої країни, народу».

Російські гроші почали прибувати в Британію у 1990-х. Дехто вважає, що суми такі великі, що уряд остерігається різких дій, щоб не зазнати економічної шкоди.

У Лондоні є компанії, які існують майже виключно завдяки обслуговуванню російських інвесторів у нерухомість.



Едвард Мермелштейн з компанії One and Only Holdings передбачає, що особам з російськими паспортами вести справи в Британії напевне буде важче.

Але він наполягає, що усі його клієнти без проблем можуть вказати джерела їхніх грошей.

«Але коли до цього втручається політика, то пояснення не мають значення – їх завжди буде не досить», – побоюється лондонський підприємець.