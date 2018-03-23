Xерез «справу Скрипалів» ЄС підвищив тон на Росію й розглядає подальші кроки

Брюссель – Складні переговори щодо виходу Британії з ЄС не стали завадою рішучій спільній європейській позиції разом із Британією щодо Росії. Владу цієї країни підозрюють у тому, що вона замовила атаки, про що свідчать аналізи хімічної зброї, використаної в Солсбері. Представник ЄС в Росії був відкликаний до Брюсселя, європейці визнали цю атаку посяганням на суверенність та безпеку співдружності, а вже в понеділок низка держав ЄС має намір вислати зі своїх столиць російських дипломатів, аби послабити російську шпигунську мережу. Франція та Німеччина також обіцяють щодо Росії відповідні кроки.

«Ми вважаємо цю атаку серйозним викликом для нашої безпеки та посяганням на суверенність Європейського союзу. Цей напад вимагає скоординованої та рішучої відповіді з боку ЄС та його держав-членів», – заявив президент Франції Еманюель Макрон, завершуючи саміт. Він обіцяє, що найближчими днями Париж та Берлін здійснять додаткові кроки у відповідь на використання нервово-паралітичної речовини на території однієї з держав ЄС.

Він повідомив, що французьких експертів залучили до аналізу хімічної речовини, яку було використано в Солсбері, й «вони дійшли таких самих висновків, що й британські аналітики: вона надійшла з Росії».

«Тож, коли в середині квітня з’являться висновки фахівців Організації із заборони хімічної зброї, ці елементи будуть корисними, але вони не змінять нашого нинішнього бачення ситуації», – заявив Макрон, підтвердивши слова Анґели Меркель, яка на спільній з ним конференції заявила: «Дуже вірогідно те, що речовина має російське походження, тож без сумніву результати аналізів Організації із заборони хімічної зброї нічого не змінять, бо ми вважаємо, що ті аналізи, які ми вже маємо, дуже обґрунтовані».

Представники Франції та Німеччини обіцяють подальші скоординовані дії відносно Росії вже найближчим часом.

Додаткові заходи будуть вже наступного тижня – Ґрібаускайте

«Я задоволена позицією ЄС, яка була ухвалена одностайно, і ми маємо намір застосувати додаткові заходи, починаючи вже з наступного тижня», – зі свого боку каже президент Литви Далія Ґрібаускайте.

Говорячи про перебіг дискусій щодо реакції ЄС на справу отруєння в Солсбері та російської причетності до неї, литовський лідер пояснює, що «дискусії були дуже поглибленими, надзвичайно цікавими й важливими».

«Ми отримали більш детальну інформацію від прем’єр-міністра Терези Мей, так би мовити, «з перших вуст». Ця інформація дуже гідна довіри й саме вона дала підстави одностайно оновити нашу позицію», – наголосила Ґрібаускайте. Йдеться про спільну заяву голів дипломатичних відомств ЄС, яку ухвалили на початку тижня у Брюсселі, і яка, порівняно із нинішньою позицією лідерів ЄС, була дещо слабшою.

Низка держав ЄС готують висилання російських дипломатів

Кілька європейських країн, включно із Францією, Польщею, Естонією, Латвією та Литвою, готуються оголосити про вислання російських дипломатів з їхніх територій з метою знищення шпигунської мережі Володимира Путіна, поінформував британський часопис The Guardian.

Далія Ґрібаускайте, не вказуючи прямо, про наміри видворення російських дипломатів, таки підтвердила, що «після ухваленої єдиної позиції ЄС, починаючи з початку наступного тижня багато держав впровадять свої національні заходи».

Як заявляв прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, для консультацій з цього приводу з Москви буде відкликаний посол ЄС у Росії Маркус Едерер.

У п’ятницю дипломатична служба ЄС теж підтвердила, що голови держав та урядів ЄС на своєму саміті у Брюсселі звернулися до Високого представника ЄС із зовнішньої політики Федеріки Моґеріні, з вимогою «відкликати з Російської Федерації голову Представництва ЄС на консультації до Брюсселя».

«Голова Представництва ЄС в Росії з цього приводу отримав відповідні інструкції та, як очікується, прибуде на консультації до Брюсселя протягом вихідних», – поінформувала Радіо Свобода речниця голови європейської дипломатичної служби Майя Коціанчич.

Причетність Росії – «дуже ймовірна»

Всі 28 країн ЄС визнали «дуже ймовірною» причетність Росії до отруєння в Британії хімічною речовиною військового призначення колишнього російського співробітника ГРУ, цим самим чітко ставши на боці Лондона.

Пропозиція вислати російських дипломатів стала несподіванкою: її висунув лідер однієї із держав ЄС. За даними Agence France-Presse, ця ідея належить угорському прем’єр-міністрові Віктору Орбану, але ініціативу одразу підтримали представники держав Скандинавії, окрім Фінляндії, Балтії, Польщі, і що найважливіше, Франції та Німеччини. Канцлер Анґела Меркель зокрема зауважила, що європейські країни «рішуче налаштовані реагувати разом».

Напередодні голови держав та урядів ЄС ухвалили висновки щодо «атаки в Солсбері», де поміж іншим говориться, що «Європейська рада суворо засуджує нещодавню атаку у Солсбері та висловлює глибокі співчуття усім, чиї життя були піддані загрозі, та заявляє про готовність надати допомогу в проведенні розслідування, яке наразі триває. Європейська рада погоджується з оцінкою уряду Сполученого Королівства про високу вірогідність відповідальності за хімічну атаку Росії та з тим, що немає цьому немає іншого правдоподібного пояснення».

«Антиросійський блок» в ЄС має і проросійських скептиків

Але за лаштунками саміту ЄС стало відомо, що були й лідери держав-членів, які висловлювали спротив звинуваченням на адресу Росії, які, зрештою таки знайшли місце в спільній підсумковій заяві.

Як розповідають деякі європейські дипломати, серед столиць ЄС знайшлися й такі, що сумнівалися в надійності даних британської розвідки.

Зокрема, за повідомленнями деяких джерел, наближених до дискусій на саміті, серед тих, хто скептично сприймає створення «антиросійського блоку» – Австрія, Бельгія, Люксембург, Фінляндія, а також південні держави, зокрема, Кіпр, Греція та Італія. Сумнівними були також позиції болгар, чехів та угорців.

Зокрема, прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, якого цитують деякі європейські ЗМІ, заявив, що «ми повинні провести розслідування», перш ніж звинувачувати Росію.

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, який цього тижня зазначав, що із Росією слід зберігати відкритими канали переговорів, нині не відмовлявся від своїх слів.

«Кожен лідер ЄС висловив свою думку, засуджуючи те, що трапилося в Солсбері. Але кожен також вказував на бажання розвивати, кращі стосунки з Росією. Ці речі не суперечать одна одній», – зазначив Юнкер, додаючи: «Ми засуджуємо, але нам також потрібні відкритий канал із Росією для обговорень всіх існуючих питань».