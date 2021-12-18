Російські стратегічні бомбардувальники патрулюють простір Білорусі на тлі напруги в регіоні

Росія надіслала два стратегічні бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю, для патрулювання західних кордонів свого союзника Білорусі на тлі посиленої напруги у східній Європі.

Два бомбардувальники Ту-22M3 супроводжувались винищувачами Су-30СМ як Військово-повітряних сил Росії, так і Білорусі.

Це вже третє подібне патрулювання за останній місяць.

Напруга між Росією та Заходом зросла через накопичення російських військ біля кордонів України. В той сам час відносини Білорусі з Євросоюзом погіршились через мігрантську кризу уздовж західної частини білоруського кордону і в цій кризі ЄС звинувачує офіційний Мінськ.

Українські представники висловлювали занепокоєння, що Москва може використати територію Білорусі для підтримки нападу на Україну.

США та НАТО попередили про «масштабні наслідки» якщо Росія нападе на Україну.

Однак, британський міністр оборони Бен Воллас сказав журналу Spectator 18 грудня, що «малоймовірно» аби країни-члени НАТО надіслали свої війська для захисту України від російського нападу.

«Вона не є членом НАТО, тому малоймовірно, щоби хтось надіслав війська до України аби кинути виклик Росі. Не треба дурити людей, що ми це могли б зробити. Українці знають про це», – сказав британський міністр.

Воллас додав, що Британія продовжуватиме надавати допомогу Україні в розбудові армії і ще раз попередив Москву про «жорсткі економічні санкції» – включно з можливим виключенням Росії з міжнародної платіжної системи SWIFT якщо вона піде в наступ проти України.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек сказав німецьким ЗМІ, що газогін Північний потік-2, яким російський газ має подаватися до Німеччини, постане «перед важкими наслідками» в разі нападу Росії на Україну.



Він додав, що «нічого не можна виключати» в разі «нового порушення територіальної цілісності України».

Габек також зауважив, що «з геополітичної точки зору газогін був помилкою».

Західні експерти кажуть, що Росія нині зосередила біля ста тисяч вояків поблизу свого кордону з Україною.