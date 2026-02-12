Росія майже «додавила» Покровськ: що далі?

Армія РФ знову просунулася в межах міста Покровська Донецької області – про це 12 лютого повідомив проєкт DeepState. Судячи з карти, агресор окупував вже близько 95 відсотків населеного пункту – в «сірій зоні» залишаються кілька кварталів на північному заході міста в бік села Гришиного, а також невелика ділянка на півночі в бік міста Родинського.



Саме ці два населені пункти вважаються ключовими для оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, і за них, за словами українських військових, зараз точаться найзапекліші бої.

Водночас аналітики повідомили про просування російської армії там, де лінія фронту була статичною дуже довгий час: на південь від Оріхова Запорізької області в районі села Роботиного.

Саме тут Сили оборони пробували наступати на армію РФ влітку-восени 2023 року і змогли звільнити невелику ділянку української території. Оріхів, на думку військових аналітиків, може стати однією з цілей агресора на весняно-літню кампанію – разом зі Слов'яно-Краматорською агломерацією.

Вранці 12 лютого Генштаб повідомив про 22 штурми за добу на Покровському напрямку та одну атаку на Оріхівському. На всьому фронті відносне затишшя – відомство зафіксувало всього 124 бойові зіткнення.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: