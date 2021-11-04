Росія планомірно «зачищає» українські організації: що за цим стоїть?

У Росії досі проживає одна із найчисельніших частин української діаспори. Українці в Росії пройшли непростий шлях виживання в умовах імперського і радянського тиску, але схоже, що сучасна влада Росії хоче повністю ліквідувати можливості для реалізації національних потреб українців, кажуть експерти. І це сигнал усім іншим національностям і етносам Російської Федерації – або «русский мир», або репресії.

Після розпаду СРСР, на хвилі загальної демократизації, українці Росії створили сотні громадських організацій та спілок в усіх регіонах країни. Перелік цих організацій зайняв аж 50 сторінок у довіднику «Громадських організацій Росії», виданому Міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК) у 2014 році.

За даними перепису населення в СРСР 1989 року, в Росії проживало майже 4,4 мільйона українців. Понад половина української діаспори жила в Москві та Московській області, Краснодарському краї та Ростовській області, Тюмені та Приморському краї Росії.

Однак, до 2010 року кількість українців зменшилася до 1,9 мільйона. Частина українців виїхала в Україну або інші країни світу, а інші – асимілювалися. І це відбулося, зокрема, і внаслідок планомірної політики, яку почав проводити Кремль, як тільки до влади прийшов Володимир Путін.

Хронологія ліквідації

24 листопада 2010 року Верховний суд Російської Федерації ліквідував одне із найбільших об'єднань українців Росії – Федеральну національно-культурну автономію «Українці Росії». Окрім формальних підстав для такого рішення, які озвучив суд, була і політична складова: голова організації Валерій Семененко організував заходи, присвячені «пам'яті українців, загиблих у роки Голодомору» і виступав на них.

18 травня 2012 року Верховний суд Російської Федерації задовольнив позов Міністерства юстиції РФ, постановив «ліквідувати загальноросійську громадську організацію Об'єднання українців Росії , виключивши її з єдиного державного реєстру юридичних осіб». ОУР знищили за систематичну інформаційну підтримку процесів демократизації, які розвивалися в Україні, і за спротив русифікації українських організацій, зокрема за протидію реорганізації Бібліотеки української літератури в Москві на Бібліотеку народів Росії.

Верховний суд Російської Федерації задовольнив позов Міністерства юстиції РФ, постановив «ліквідувати , виключивши її з єдиного державного реєстру юридичних осіб». ОУР знищили за систематичну інформаційну підтримку процесів демократизації, які розвивалися в Україні, і за спротив русифікації українських організацій, зокрема за протидію реорганізації Бібліотеки української літератури в Москві на Бібліотеку народів Росії. У 2015 році в Росії був ухвалений федеральний закон, який посилив засоби тиску на неурядові і міжнародні організації. Серед них і на Світовий конгрес українців (СКУ).

в Росії був ухвалений федеральний закон, який посилив засоби тиску на неурядові і міжнародні організації. Серед них і на Світовий конгрес українців (СКУ). 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, під час якого поліція «виявила націоналістичну літературу», обшук провели і в помешканні директорки бібліотеки Наталії Шаріної .

в Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, під час якого поліція «виявила націоналістичну літературу», обшук провели і в помешканні директорки бібліотеки . 5 червня 2017 року Міщанський райсуд Москви засудив Шаріну до 4 років ув'язнення, умовно. Її звинуватили в розповсюдженні екстремістської літератури, а також у розтраті бюджетних коштів. А менше ніж через рік, бібліотеку зовсім закрили, ліквідували її сайт, а все приміщення передали Центру розвитку туризму Москви .

Міщанський райсуд Москви засудив Шаріну до 4 років ув'язнення, умовно. Її звинуватили в розповсюдженні екстремістської літератури, а також у розтраті бюджетних коштів. А менше ніж через рік, бібліотеку зовсім закрили, ліквідували її сайт, а все приміщення передали . 11 липня 2019 року Генеральна прокуратура Росії визнала СКУ небажаною організацією на території РФ.

Генеральна прокуратура Росії визнала СКУ небажаною організацією на території РФ. 28 серпня 2020 року Омський обласний суд у Росії задовольнив адміністративний позов обласного управління Міністерства юстиції Росії і ухвалив рішення про ліквідацію Омської регіональної громадської організації «Сибірський центр української культури «Сірий клин».

Після окупації Росією Криму і початку спровокованого нею воєнного конфлікту на сході України, діяльність українських організацій в Росії (які ще збереглися) практично зовсім припинилася. «Частина з них зазнала якщо не стагнації, то цілковитого припинення діяльності, а самі українці в країні-агресорі опинилися у скрутному, якщо не безвихідному, становищі», – констатувала директора МІОК Ірина Ключковська .

і початку спровокованого нею воєнного конфлікту на сході України, діяльність українських організацій в Росії (які ще збереглися) практично зовсім припинилася. «Частина з них зазнала якщо не стагнації, то цілковитого припинення діяльності, а самі українці в країні-агресорі опинилися у скрутному, якщо не безвихідному, становищі», – констатувала директора МІОК . 10 липня 2021 року Рада директорів Світового конгресу українців вирішила припинити членства своїх локальних організацій, а також провідників у Росії через впровадження кримінальної відповідальності для російських громадян за зв’язки з так званими «небажаними» організаціями, до переліку яких російська влада внесла і СКУ. В організації таке рішення пояснили необхідністю «захистити українську національну меншину у Росії від репресій». Однак це не спинило тиск російської влади на українські організації в Росії.

19 липня 2021 року Артемівський міський суд Приморського краю Росії ухвалив рішення про ліквідацію автономної некомерційної організації «Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр «Просвіта».

Міністерство закордонних прав України висловило протест через рішення Росії припинити діяльність організації «Просвіта» Далекого Сходу, і назвало це «наступом російської влади на права української меншини в Росії».

«Влада РФ не лише не демонструє наміри захищати права українців Росії, а й всіляко обмежує можливості участі у процесі прийняття рішень з питань, що їх стосуються, перешкоджаючи будь-яким спробам їхньої самоорганізації», – йдеться в заяві.

У МЗС вказують, що з огляду на ситуацію, Росія «має виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання», а міжнародна спільнота – «дати належну оцінку стрімкому погіршенню ситуації з правами людини в РФ, засудити і посилити політико-дипломатичний тиск на російську владу, аби припинити наступ на права української національної меншини в Росії».

Це «планомірна зачистка» – Ганна Гопко

Ганна Гопко, голова ГО Мережа захисту національних інтересів «АНТС», народний депутат і голова парламентського комітету із закордонних справ у Верховній Раді VIII скликання:

– Путінський режим робить все, щоб не допустити жодного інакомислення у всіх сферах. Кремль боїться не лише політичних опонентів і викривачів корупції, а й національних рухів.

Росія, багатонаціональна країна, уже фактично завершує, як це було в СРСР (радянський народ – ред.), перетворення усіх етносів і націй у єдиний «русский мир».

«Планомірна зачистка» усіх українських організацій (і ліквідація «Просвіти» Далекого Сходу лише це підтверджує) – це продумана політика на знищення будь-якої основи для створення чогось альтернативного, відмінного від концепції, витвореної у Кремлі. І це сигнал для усіх інших народів Росії, що навіть формальній федералізації настає кінець. Всі і вся мають буи підпорядковані центральній владі, яку уособлює Путін.

Не дивно, що в таких умовах, люди в 21-у столітті вчиняють самоспалення, як це було в Удмуртії.

Кремль переслідує активістів національних меншин, забирає усі можливості для збереження мов корінних народів Росії, докладає зусиль для їхньої повної асиміляції. Ми у парламентському комітеті Верховної Ради VIII скликання ініціювали звернення України до ООН щодо порушення прав корінних народів у РФ та на окупованих нею територіях України.

Україна, безперечно, має жорстко реагувати на утиски українців в Росії. А вся міжнародна спільнота має нарешті роздивитися очевидне: в Росії жорстко порушуються права людини, і права національних меншин зокрема. Це вимагає відповідної реакції, вимагає засудження політики путінського режиму.