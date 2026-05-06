У школах Москви з’явилися «музеї» про повномасштабне вторгнення Росії в Україну

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в 175 школах російської столиці створять «музеї», присвячені повномасштабному вторгненню РФ в Україну.

23 квітня у дописі в соцмережах Собянін зазначив, що ці музеї «допоможуть молодим москвичам краще зрозуміти новітню історію своєї батьківщини та її героїв».

Згадані 175 московських шкіл та коледжів – це близько 8% від усіх подібних навчальних закладів у російській столиці. Ще в березні 2024 року такі «музеї» були лише у двох московських школах, повідомляла Російська служба Радіо Свобода.

У 2023 році, після розпорядження Кремля, виданого в лютому того ж року, у школах почали з’являтися експозиції, які прославляють російське вторгнення та вшановують пам’ять колишніх учнів, які загинули в Україні. Однак донедавна такі експозиції здебільшого обмежувалися містами та селами в бідніших регіонах Росії, де активна мобілізація зробила війну частиною повсякденного життя місцевих.

У 2024 році в інтерв’ю Російській службі Радіо Свобода один із вчителів розповів, що військові експонати з України «показують школярам у тих населених пунктах, звідки багато кого забрали під час мобілізації або де досі набирають за контрактом, заманюючи великими грошима».

Вчитель, який попросив не називати його імені, додав, що у невеликих російських населених пунктах легше розпалити патріотичний ентузіазм щодо війни, на відміну від «столиці та великих міст, де люди, мабуть, все-таки більш освічені та налаштовані на протест».

Ініціатива щодо відкриття військових «музеїв» у московських школах з’явилася на тлі повідомлень про те, що Кремль залучає університети до мобілізації.

Від початку 2026 року студенти скаржаться на «колосальний» тиск з боку своїх університетів з метою змусити їх вступити до лав збройних сил. Повідомляється, що під час зустрічей із військовими представниками, які організовують університети, їм пропонують близько 58 000 доларів за контракт на один рік і безкоштовне навчання.

Заклади вищої освіти в Росії довгий час були місцем, де можна було уникнути мобілізації.

На фотографіях московських шкільних «музеїв», які були опубліковані разом із дописом Собяніна в соцмережах, показано експозиції, що відтворюють багато історичних наративів, які Кремль використовує для виправдання війни.

В одному зі шкільних музеїв виставлено карту України, розділену на окремі ділянки, з переліком лідерів СРСР та Російської імперії, які нібито «подарували» ці території Києву.

Вчитель із Санкт-Петербурга розповів Російській службі Радіо Свобода, що шкільні виставки радше змушують учнів почуватися дискомфортно, а не підтримувати війну.

«Проблема в тому, що у підлітків формується цинізм – вони вже зрозуміли, що старші часто брешуть, а їм доводиться грати в цю гру».