Росія знову модернізувала антидронову броню «їжак»: фото трофейної техніки та фронтової майстерні армії РФ

Російська державна агенція опублікувала нові фотографії з майстерні армії РФ на окупованій частині Запорізької області – на них можна побачити, як стрімко розвиваються засоби антидронової боротьби на фронті. Ці зображення дають найчіткіше уявлення про те, як сьогодні влаштована і модифікована антидронова броня «їжак», що все активніше застосовується і ЗСУ, і російськими військами.

На цих фотографіях, опублікованих ТАРС 22 січня, видно відрізки сталевого троса, сплетені разом. Ці «ромашки», як їх називають російські механіки, приварюються до важкої технінки задля її захисту від ударів дронами.

Євген, оператор БПЛА ЗСУ на позивний «Крим», який зараз перебуває на Донбасі і воює з 2022 року, в голосовому повідомленні пояснив, що металеві шипи «їжака» здатні порушити вектор удару дрона.

«Коли безпілотник цілиться у транспортний засіб, існує висока ймовірність, що кумулятивний заряд [бронебійної боєголовки] не влучить», – розповів Євген. Гіперзвуковий удар кумулятивного заряду найефективніший, коли він влучає перпендикулярно, а не під кутом.

Якщо дрон наражається на колючу броню, то, за словами Євгена, одразу ж «детонує на відстані [від корпусу бойової машини], і кумулятивний заряд втрачає ефективність».

Деякі інші версії броні «їжак» мають щільніше покриття, ніж та, що на свіжих знімках ТАРС. Наприклад, як цей російський танк (на фото нижче), захоплений 92-ю українською штурмовою бригадою цього місяця.

Оператор БПЛА ЗСУ Євген каже, що така щільна броня «їжак» «виконує подвійну функцію: вона захищає засіб від ударів FPV і водночас забезпечує чудове маскування» від аеророзвідників, коли ті оглядають лісову місцевість за допомогою розвіддронів.

Однак вже відомо про випадки, коли через велику вагу броні транспорт просто ламався, не витримуючи навантаження. Танкіст армії РФ розповідав в інтервʼю російському виданню, що його танк з «їжаком» «не проїхав і 10 кілометрів, як один із [компонентів трансмісії] вийшов з ладу».

На нових фотографіях видно, що тепер транспортні засоби оснащують менш щільним варіантом броні «їжак», а також легшою кліткою.