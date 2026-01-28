Доступність посилання

Росія знову модернізувала антидронову броню «їжак»: фото трофейної техніки та фронтової майстерні армії РФ

Російський транспортний засіб оснащений металевою дротяною бронею у майстерні армії РФ на окупованій Росією частині Запорізької області Фото:Alexander Polegenko/TASS (PROFIMEDIA)
Росія знову модернізувала антидронову броню «їжак»: фото трофейної техніки та фронтової майстерні армії РФ

Російська державна агенція опублікувала нові фотографії з майстерні армії РФ на окупованій частині Запорізької області – на них можна побачити, як стрімко розвиваються засоби антидронової боротьби на фронті. Ці зображення дають найчіткіше уявлення про те, як сьогодні влаштована і модифікована антидронова броня «їжак», що все активніше застосовується і ЗСУ, і російськими військами.

Російський військовий-механік встановлює металеві антидронові шипи, ймовірно, на САУ. Фото з майстерні армії РФ на нині окупованій Росією частині Запорізької області
На цих фотографіях, опублікованих ТАРС 22 січня, видно відрізки сталевого троса, сплетені разом. Ці «ромашки», як їх називають російські механіки, приварюються до важкої технінки задля її захисту від ударів дронами.

Російський броньований автомобіль, оснащений антидроновою бронею «їжак», у майстерні армії РФ на окупованій території Запорізької області
Євген, оператор БПЛА ЗСУ на позивний «Крим», який зараз перебуває на Донбасі і воює з 2022 року, в голосовому повідомленні пояснив, що металеві шипи «їжака» здатні порушити вектор удару дрона.

На цьому фото, ймовірно, деталь самохідної гаубиці, оснащеної антидроновою бронею, в майстерні армії РФ на тимчасово окупованій Росією частині Запорізької області
«Коли безпілотник цілиться у транспортний засіб, існує висока ймовірність, що кумулятивний заряд [бронебійної боєголовки] не влучить», – розповів Євген. Гіперзвуковий удар кумулятивного заряду найефективніший, коли він влучає перпендикулярно, а не під кутом.

Люк російського бронетранспортера в майстерні на території окупованої частини Запорізької області
Якщо дрон наражається на колючу броню, то, за словами Євгена, одразу ж «детонує на відстані [від корпусу бойової машини], і кумулятивний заряд втрачає ефективність».

Механік армії РФ розрізає металеву трубку в майстерні на окупованій частині Запорізької області
Деякі інші версії броні «їжак» мають щільніше покриття, ніж та, що на свіжих знімках ТАРС. Наприклад, як цей російський танк (на фото нижче), захоплений 92-ю українською штурмовою бригадою цього місяця.

Російський танк із металевою бронею «їжак», захоплений 92-ю українською штурмовою бригадою в січні 2026 року
Оператор БПЛА ЗСУ Євген каже, що така щільна броня «їжак» «виконує подвійну функцію: вона захищає засіб від ударів FPV і водночас забезпечує чудове маскування» від аеророзвідників, коли ті оглядають лісову місцевість за допомогою розвіддронів.

Російський танк, оснащений бронею «їжак», на окупованій частині Донецької області у листопаді 2025 року
Однак вже відомо про випадки, коли через велику вагу броні транспорт просто ламався, не витримуючи навантаження. Танкіст армії РФ розповідав в інтервʼю російському виданню, що його танк з «їжаком» «не проїхав і 10 кілометрів, як один із [компонентів трансмісії] вийшов з ладу».

Транспортний засіб, оснащений металевою кліткою та бронею «їжак». Окупована частина Запорізької області
На нових фотографіях видно, що тепер транспортні засоби оснащують менш щільним варіантом броні «їжак», а також легшою кліткою.

Броньований автомобіль, оснащений «їжаком» та ланцюгами для захисту від FPV-дронів. Фото з майстерні армії РФ на окупованій Росією території Запорізької області
Броня типу «їжак» застосовується як російськими, так і українськими військами. В грудні прессекретарка 93-ї ОШБр ЗСУ Ірина Рибакова у розмові з Радіо Свобода розповідала про досвід бригади із «їжаком»: один броньований ним російський танк поблизу Торецька на Донеччині витримав десятки ударів FPV-дронами ЗСУ, перш ніж був остаточно знищений.

(За репортажем Якуба Лайхтера)

