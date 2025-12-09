Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Український броньований автомобіль, оснащений металевою дротяною бронею, на дорозі поблизу Покровська 23 листопада
Війна

«Їжаки» в тумані. Нова незвична броня може повернути наступальні операції на поле бою

Український броньований автомобіль, оснащений металевою дротяною бронею, на дорозі поблизу Покровська 23 листопада Фото:Anatolii Stepanov (Reuters)
Війна

«Їжаки» в тумані. Нова незвична броня може повернути наступальні операції на поле бою

На фотографії нижче зображений танк, оснащений колючими металевими дротами. Це одне з найчіткіших зображень нового типу протидронової броні, яку вперше помітили на російських танках в Україні восени 2025 року.

За деякими даними, така броня виготовляється зі сталевих тросів: їх нарізають на однакові відрізки, потім кожен відрізок розплітають на окремі дроти і кріплять їх до металевої клітки, встановленої на танк чи іншу техніку.

Така конструкція, призначена захищати важке озброєння від дронів, отримала назву «їжак» і застосовується як російськими, так і українськими військами.

Російський танк, оснащений бронею«їжак». Донецька область
Російський танк, оснащений бронею«їжак». Донецька область

Прессекретарка 93-ї механізованої бригади ЗСУ Ірина Рибакова розповіла Радіо Свобода, що дрони, які заплутуються в «пухнастій» броні, або не вибухають, або ж детонація відбувається надто далеко від корпусу транспортного засобу – а отже не завдає йому шкоди.

На більшості FPV-дронів детонатор спрацьовує при ударі – який з великою імовірністю не станеться, якщо дрон заплутається в колючках «їжака» перш ніж дістатися цілі.

Рибакова пригадує, що завдяки «їжаку» один російський танк поблизу Торецька на Донеччині витримав десятки ударів FPV-дронами ЗСУ, перш ніж був остаточно знищений. Щоправда, за її словами, від більших і швидших дронів-камікадзе, таких як російський «Ланцет», колюча броня майже не захищає.

Російські солдати з танком у броні «їжак» в окупованій частині Донецької області. Листопад 2025
Російські солдати з танком у броні «їжак» в окупованій частині Донецької області. Листопад 2025

Карло Масала, професор і військовий експерт Університету Бундесверу в Мюнхені, розповів Радіо Свобода, що новітні засоби проти дронів можуть бути «тактикою, покликаною повернути маневреність на поле бою».

Дешеві FPV-дрони здатні ефективно знищувати танки вартістю у мільйони доларів, а отже і російській армії, і ЗСУ стало складніше проводити наступальні операції важкою технікою, які ще донедавна були фундаментом ведення війни.

Масала каже, що «в останні місяці лінію розмежування перетинали лише невеликі групи по кілька солдатів», а ось великі пересування військ та техніки здійснюють хіба що у туманну погоду, яка ускладнює видимість для розвідки та FPV-дронів противника.

Фотографія російського танкіста під броньованою кліткою «їжак»
Фотографія російського танкіста під броньованою кліткою «їжак»

Однак ця антидронова броня може створювати суттєві труднощі для екіпажу техніки – про такі випадки вже відомо.

Російський танкіст, розповідаючи про «їжака» в інтерв'ю для російського видання, сказав, що через вагу цієї броні його танк «не проїхав і 10 кілометрів, як один із [компонентів трансмісії] вийшов з ладу».

За його словами, маса броні «їжак» створює «величезне навантаження» на техніку.

Військовому експерту Масалі такі недоліки здаються «цілком прийнятними, якщо це дозволить зробити війну більш маневреною».

Українські військові оснащують пластиковими дротами клітку, встановлену на танк
Українські військові оснащують пластиковими дротами клітку, встановлену на танк

Прессекретарці 93-ї ОМБр Рибаковій вдалося побачити ранню модифікацію «їжака» у травні цього року – в ній «колючки» були зроблені з пластикових дротів і кріпилися на металеву клітку на танку.

Цей громіздкий транспортний засіб мав відволікти увагу російських солдатів від українських бійців, що відходили з позицій.

«FPV ворога летіли в танк. Було близько 5 або 6 влучань, які екіпаж майже не відчув», – каже Рибакова. Врешті, російські військові скинули протитанкову міну, через яку спалахнув двигун.

«Шкода танк, але люди залишилися живі, і завдання було виконано», – каже речниця.

Recommended

XS
SM
MD
LG