На фотографії нижче зображений танк, оснащений колючими металевими дротами. Це одне з найчіткіших зображень нового типу протидронової броні, яку вперше помітили на російських танках в Україні восени 2025 року. За деякими даними, така броня виготовляється зі сталевих тросів: їх нарізають на однакові відрізки, потім кожен відрізок розплітають на окремі дроти і кріплять їх до металевої клітки, встановленої на танк чи іншу техніку. Така конструкція, призначена захищати важке озброєння від дронів, отримала назву «їжак» і застосовується як російськими, так і українськими військами.

Прессекретарка 93-ї механізованої бригади ЗСУ Ірина Рибакова розповіла Радіо Свобода, що дрони, які заплутуються в «пухнастій» броні, або не вибухають, або ж детонація відбувається надто далеко від корпусу транспортного засобу – а отже не завдає йому шкоди. На більшості FPV-дронів детонатор спрацьовує при ударі – який з великою імовірністю не станеться, якщо дрон заплутається в колючках «їжака» перш ніж дістатися цілі. Рибакова пригадує, що завдяки «їжаку» один російський танк поблизу Торецька на Донеччині витримав десятки ударів FPV-дронами ЗСУ, перш ніж був остаточно знищений. Щоправда, за її словами, від більших і швидших дронів-камікадзе, таких як російський «Ланцет», колюча броня майже не захищає.

Карло Масала, професор і військовий експерт Університету Бундесверу в Мюнхені, розповів Радіо Свобода, що новітні засоби проти дронів можуть бути «тактикою, покликаною повернути маневреність на поле бою». Дешеві FPV-дрони здатні ефективно знищувати танки вартістю у мільйони доларів, а отже і російській армії, і ЗСУ стало складніше проводити наступальні операції важкою технікою, які ще донедавна були фундаментом ведення війни. Масала каже, що «в останні місяці лінію розмежування перетинали лише невеликі групи по кілька солдатів», а ось великі пересування військ та техніки здійснюють хіба що у туманну погоду, яка ускладнює видимість для розвідки та FPV-дронів противника.

Однак ця антидронова броня може створювати суттєві труднощі для екіпажу техніки – про такі випадки вже відомо. Російський танкіст, розповідаючи про «їжака» в інтерв'ю для російського видання, сказав, що через вагу цієї броні його танк «не проїхав і 10 кілометрів, як один із [компонентів трансмісії] вийшов з ладу». За його словами, маса броні «їжак» створює «величезне навантаження» на техніку. Військовому експерту Масалі такі недоліки здаються «цілком прийнятними, якщо це дозволить зробити війну більш маневреною».