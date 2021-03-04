Мирні російські протестувальники і українські захисники Вітчизни оголошені мішенями. Як має відповісти Україна?

(Рубрика «Точка зору»)

Ворог погрожує? Не піддамося!

Сполучені Штати Америки та Європейський союз суголосно ввели нові санкції проти Російській Федерації. Санкції торкнулися посадових осіб, компаній, організацій, причетних до отруєння і судового переслідування російського активіста Олексія Навального. Мотивація покарання – порушення прав людини та міжнародних зобов’язань щодо хімічної зброї (а «новічок» саме нею і є).

Із Кремля відповіли, як і обіцяли, несиметрично: оголосили про припинення перемир’я на Донбасі. Так званій «народній міліції» ОРДЛО дано дозвіл на ведення «попереджувального вогню» по українських позиціях. Що означає удари по будь-яких цілях, будь-якими вогневими засобами, в будь-який час.

Новий тиск – нові обстріли

Прикро, але доведеться визнати те, що усі останні сім років залишалося загрозою, а нині стає реальністю: чим більше міжнародне співтовариство та євроатлантична спільнота захищатимуть Україну, міжнародне право, права людини, тим безоглядніше Москва буде нахабніти. Демократичний світ може відплачувати Російській Федерації за її злочинні дії економічно та політично. Кремль у відповідь вбиватиме українців на Донбасі і в Криму відкрито. А також болгар, росіян, американців за далекими кордонами – отрутами чи руками своїх проксі за нафтогазові гроші.

Новий тиск, нові санкції проти російського режиму – нові обстріли, нові загиблі, нові провокації, нові арештовані і виселені сотні і тисячі, кримські татари, росіяни й українці, на окупованих територіях і в Москві, Хабаровську чи Новосибірську. Помсту Кремля відчує кожен небайдужий, навіть якщо лише викладає свої думки у фейсбуці чи виходить на мирні демонстрації, чи просто стоїть на тротуарі з плакатом у руках.

Змете історія й путінську тюрму

Мирні російські протестувальники і українські захисники Вітчизни оголошені мішенями і закінчення сезону полювання не передбачається. Підуть нові похоронки солдатським матерям. Вибудуються нові «зони» в Сибіру.

Заяви паяців з ОРДЛО – це ще далеко не дії

Багато хто впадає в розпач. Власне, цього й домагається путінський режим. Домагається страху, зневіри, покори і капітуляції.

Звісно, заяви паяців з ОРДЛО – це ще далеко не дії. Домовленість про перемир’я підписувалася представниками української та російської сторін, а самозванців, природно, не залучали. Підпис Москви не відкликано. Але тішитися цим не варто.

Імперії не вічні. Розвалився «Союз нєрушимий», змете історія й путінську тюрму

Варто робити те, що й раніше, тільки краще. Краще будувати укріплення. Краще вести розвідку. Краще навчати солдата, взвод, батальйон, бригаду, Збройні сили України. Краще співробітничати з НАТО. Краще готувати аудіо і відео на окуповані території. Краще виправляти судову систему, і так далі, і далі.

Багато справ. Але їхнє виконання нас зміцнить і захистить від похоронок. Допоможе завершити розпочате в 1991-му і відроджене в 2014-му. Дасть зрозуміти Москві, що капітуляції не буде, а зовнішньому світові – що ми варті і допомоги, і навіть союзництва.

І не забуваймо що імперії не вічні. Розвалився «Союз нєрушимий», змете історія й путінську тюрму.

Андрій Веселовський – український дипломат, експредставник України при ЄС

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