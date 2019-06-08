Дві роботи «Схем» – у четвірці фіналістів Національного конкурсу журналістських розслідувань

Два матеріали програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») – «П. дав добро» і «Великий куш» – увійшли до фіналу Національного конкурсу журналістських розслідувань. Результати конкурсу були оголошені під час щорічної журналістської конференції «Межигір’я-фест», що проходить вшосте в колишній резиденції екс-президента Віктора Януковича.

У фільмі-розслідуванні «П. дав добро» ​журналісти «Схем» оприлюднили записи телефонних розмов з участю соратника і близького друга президента Ігоря Кононенка, на яких обговорюється схема виведення сотень мільйонів гривень із українських обленерго. А в матеріалі «Великий куш» журналісти розповіли, як майже 2 мільярди гривень вивели з банку сина екс-президента Віктора Януковича через банк Петра Порошенка – на чому той отримав до 20 мільйонів гривень комісійних.

Перемогу здобула робота проекту Bihus.Info про масштабні розкрадання в оборонці «Армія! Друзі! Бабки!». А спеціальну нагороду від організаторів фестивалю отримали журналісти «Громадського» телебачення Анастасія Станко, Анна Тохмахчі та Анастасія Канарьова за матеріал «Таємний ізолятор СБУ».

Торік основну премію Національного конкурсу журналістських розслідувань здобула журналістка «Схем» Валерія Єгошина за матеріал «Управління захисту власних інтересів». А в 2017-му спеціальний приз отримав журналіст «Схем» Михайло Ткач за розслідування «Прем’єр Гройсман «у приймах» про голову уряду Володимира Гройсмана.

У жовтні 2017 року Валерія Єгошина отримала премію на конкурсі журналістських розслідувань імені Героя Небесної сотні Василя Сергієнка у номінації «Найкраще розслідування в інтернет-ЗМІ» за спецпроект «Спадок у руїнах». Це дослідження щодо власників 24 будинків у Києві, які мають історичну, культурну чи архітектурну цінність, але при цьому закинуті й перебувають в аварійному стані.