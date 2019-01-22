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22 Січень 2019, Київ 19:45
Новини | Політика

Верховний суд скасував догану відведеному у справі Мартиненка прокурору САП

Прокурор САП Андрій Перов (л) та Віктор Шемчук, заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

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Велика Палата Верховного суду України скасувала рішення касаційної інстанції від 21 червня 2018 року та рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 29 березня 2018 року – і таким чином визнала незаконною догану, оголошену прокуророві Спеціальної антикорупційної прокуратури України Андрію Перову.

Прокурор САП Андрій Перов на засіданні Великої Палати Верховного суду України
Прокурор САП Андрій Перов на засіданні Великої Палати Верховного суду України

Ця догана стала підставою для відводу Перова від здійснення обвинувачення у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка – про що раніше розповідали журналісти програми «Схеми» у розслідуванні «Козирний валет».

​Скаргу на прокурора САП до прокурорської комісії раніше подав Петро Бойко – адвокат екс-депутата Миколи Мартиненка.

Адвокат поскаржився на Перова, звинувативши того у неповазі до суду: прокурор, за його словами, грюкнув дверима під час засідання Солом'янського суду наприкінці 2017 року.

Велика Палата Верховного суду України скасувала догану, оголошену Андрію Перову
Велика Палата Верховного суду України скасувала догану, оголошену Андрію Перову

​Ще до розгляду висновку щодо вчинення дисциплінарного проступку у своїй справі Андрій Перов заявив клопотання про відвід заступнику голови Кваліфікаційно-дисциплінаторної комісії прокурорів Віктору Шемчуку. На його думку, під час підготовки висновку щодо нього Шемчук мав конфлікт інтересів. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія у відводі відмовила.

Віктор Шемчук, заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
Віктор Шемчук, заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

​Після рішення КДКП щодо догани, прокурор звернувся з позовом до Касаційного адміністративного суду Верховного суду, у якому просив скасувати це рішення комісії.

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що заступник голови прокурорської комісії Шемчук одночасно є і свідком у справі щодо розкрадання коштів «Енергоатому», де фігурує Мартиненко, і колишнім соратником екс-депутата – у 2010-му, він був народним депутатом фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона», яку в той час очолював Микола Мартиненко.

Як стало відомо «Схемам», Шемчук причетний до фінансової операції ще у 2010 році на суму 250 тисяч євро з офшорною компанією, підконтрольною Мартиненку, а його дружина була розпорядником коштів іншої фірми, на чий рахунок і осіли ці чверть мільйона євро.

Судове засідання у справі Миколи Мартиненка
Судове засідання у справі Миколи Мартиненка

​Сам Шемчук не вбачає тут конфлікту інтересів. «Абсолютно немає конфлікту інтересів. …Тому що думка члена комісії – це не думка комісії. І член комісії не братиме участі ні в обговоренні, ні в голосуванні», – заявив раніше у коментарі «Схемам» заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Микола Мартиненко у відповідь на запитання звинуватив журналістів у «заангажованості та необ’єктивності».

«У питаннях – також спроба безпідставно пов’язати мене з якимись посадовими особами. Якусь фірму, до якої я нібито причетний, незрозумілі особи «пов’язують» з чиєюсь родиною – це на Радіо Свобода вважають належним джерелом інформації?» – йдеться у відповіді від колишнього народного депутата.

Нині у Шевченківському суді Києва розглядається справа за підозрою у легалізації та відмиванні доходів екс-депутатом «Народного фронту» Миколою Мартиненком. Йдеться про два епізоди: розтрату коштів держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS.

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