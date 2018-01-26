Миколаївський порт: бізнес «для своїх»  («СХЕМИ» | ВИПУСК №158)

Корупціонерка проти корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції – один із новостворених після Революції Гідності органів, основне завдання якого – перевіряти майнові декларації українських посадовців та виявляти серед них тих, чий спосіб життя не відповідає скромній зарплаті держслужбовця. Словом, ловити за руку корупціонерів та віддавати їх правосуддю. Але з’ясувалося, що майже рік моніторингом декларацій у НАЗК займалась людина, яка і сама засуджена за корупцію. А саме за сприяння в розкраданні мільярдів гривень з українського бюджету за часів президентства Віктора Януковича. Як так трапилось - розповість Валерія Єгошина.

Миколаївський порт: бізнес «для своїх»

Заробляти приватний капітал у державних морських портах – це вміння наближені до влади люди демонстрували за різних президентів і продовжили за Порошенка. Відбувся лише перерозподіл грошових потоків. Ось, наприклад, Миколаївський морський порт. Хто на ньому заробляв раніше і хто тепер? Розслідувала Катерина Каплюк.