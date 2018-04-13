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13 Квітень 2018, Київ 15:16
«СХЕМИ»

Коломойський в екзилі. Таємна зустріч на Женевському озері («СХЕМИ» | ВИПУСК №169)

Коломойський в екзилі. Таємна зустріч на Женевському озері

Після того, як у грудні 2016-го «ПриватБанк» забрала держава (за даними Нацбанку – з величезною фінансовою дірою), один із найвпливовіших українських олігархів Ігор Коломойський не з’являється в Україні уже більше, ніж півроку. Живе у Женеві, куди до нього приїжджають «вирішувати питання» представники української політичної еліти.

Чи не пов'язано це із кримінальними справами щодо виведення десятків мільярдів гривень з «ПриватБанку» перед його націоналізацією?

Як Коломойський відсвяткував свій ювілей у той час, як Лондонський суд заборонив олігархові витрачати більше, ніж 20 тисяч фунтів на тиждень? І з ким він проводить зустрічі – подалі від очей українців, на березі Женевського озера?

Михайло Ткач дізнався про зустрічі, які можуть бути доленосними для України, але тримаються у секреті.

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