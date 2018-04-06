Віталій Кропачов. Мисливець за Запорізьким алюмінієвим комбінатом («СХЕМИ» | ВИПУСК №168)

Віталій Кропачов. Мисливець за Запорізьким алюмінієвим комбінатом

Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат – колись стратегічне для України підприємство. Контрольний пакет акцій на початку 2000-х років купили росіяни, але не дотримались інвестиційних зобов’язань, і підприємство повернули державі. «Схеми» виявили: хоча формально контроль над комбінатом у Фонду державного майна, на його роботу впливають й інші люди, чиї інтереси можуть не збігатися з державними. А причетний до цього – Віталій Кропачев, вхожий у високі владні кабінети бізнесмен, який після Революції широко розправив крила на енергетичному ринку. Розслідування Катерини Каплюк.

«Козирний валет» Мартиненка

Микола Мартиненко протягом багатьох років був одним із найвпливовіших політиків в країні. З 2015 року кримінальні справи, де фігурує його прізвище, почали одна за одною з’являтись у кількох європейських країнах – у Швейцарії, Чехії, Австрії. Та й в Україні за нього взялись нові антикорупційні органи – НАБУ і САП. Утім, Мартиненко як людина, яка тривалий час нарощувала свій вплив в державі, має на руках карти з багатьма козирями. І дістає їх один за одним, у спробах врятуватись від звинувачень правоохоронців. Але наскільки чесна його гра? Розслідування Олександра Чорновалова та Кіри Толстякової.