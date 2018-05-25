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25 Травень 2018, Київ 15:59
«СХЕМИ»

Олександр Грановський. Ад’ютант президента («СХЕМИ» | ВИПУСК №172)

Офіційно Олександр Грановський – один зі 136 депутатів фракції «Блоку Петра Порошенка», які, утім, не всі однаково наближені до президента. Неофіційно ж Грановського називають і куратором Банкової в судах та прокуратурі, і помічником Петра Порошенка з особливо важливих справ, які не завжди мають стосунок ані до депутатської роботи, ані до інтересів держави загалом. Що ж це за особливі доручення? І яку вигоду від такої діяльності може мати сам Олександр Грановський? Як показав ретельний аналіз «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший), реальний спосіб життя депутата в порівнянні з задекларованим може свідчити про існування додаткового, неофіційного джерела доходу. Розслідування Михайла Ткача.

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