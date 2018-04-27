Імпортозаміщення по-новому («СХЕМИ» | ВИПУСК №171)

Імпортозаміщення по-новому

На озброєнні української армії, окрім нових бойових одиниць закуплених в останні роки, – і стара радянська техніка. Вона частіше потребує ремонту та модернізації. Але деталі до неї – нерідко виробництва військово-оборонних підприємств з Російської Федерації. Це стало проблемою для України з початком військової агресії Росії. Адже закуповувати техніку й деталі для армії – це не лише морально-етична проблема. Велика кількість російських заводів – у списку санкцій. Як логічне вирішення цієї проблеми та послуговуючись світовим досвідом, влада оголосила курс на так зване імпортозаміщення. Тобто пошук і створення альтернативи російському товару. Вже у 2017 році президент Порошенко прозвітував про завершення цього процесу – тобто повну відмову від військової техніки та деталей з РФ. Ми ж дослідили це питання на прикладі гелікоптерів типу МІ. І виявили, що, як і раніше, вони комплектуються лопатями виробництва країни-агресора. Хіба що завозяться за хитрою посередницькою схемою, на якій, у тому числі, заробляють члени родини керівництва державного оборонного концерну «Укроборонпром». Розслідування Катерини Каплюк.

​ «Рюкзаки Авакова»: знищений доказ

У так званій справі «рюкзаків Авакова» – новий етап. Детективи НАБУ й антикорупційні прокурори завершили своє досудове розслідування. Тепер фігуранти знайомляться з матеріалами справи і зрештою її має почати заслуховувати суд – для ухвалення остаточного рішення. Яким же було наше здивування, коли ми виявили, що ухвалою місцевого Бориспольського суду Київської області було вирішено знищити той самий записуючий пристрій, який заступник Авакова Сергій Чеботар знайшов у себе в кабінеті і записи з якого першими побачили телеглядачі нашої програми? А саме епізоду з розмовою про закупівлю наплічників для Нацгвардії в обхід законної процедури тендеру. Невже фігуранти так замітають сліди? Адже цей пристрій – один з речових доказів, необхідних для слідства. Чи вплине це на позиції антикорупційних прокурорів у суді? І які ще новини в цій справі? Дізнавалась Валерія Єгошина.