«Дипломатичний щит». Навіщо українським політикам та бізнесменам статус почесних консулів? («СХЕМИ» | ВИПУСК №170)

Почесний щит

Почесне консульство – особливий статус дипломатичної установи. На відміну від, власне, послів та консулів, – почесними консулами в країні зазвичай стають не іноземці, а місцеві громадяни. Але, схоже не завжди виключно з міркувань підтримки зв’язків між двома країнами. Справа в тому, що статус почесного консула надає багато привілеїв. Менше, ніж у працівників посольств, але значно більше, ніж у пересічних громадян. Ми звернули увагу, що не тільки бізнесмени, а й низка політиків та державних діячів мають звання почесних консулів. І нерідко далеких екзотичних країн. Навіщо це їм? Розбирався Максим Савчук.

Біженець від правосуддя

Австрія – один з найулюбленіших європейських напрямків українських можновладців та політиків, коли мова заходить про план «Б» – тобто місце, де можна облаштувати своє життя на випадок політичної турбулентності чи кримінального переслідування в Україні. Більше того, Україна цьогоріч увійшла у ТОП-10 країн, вихідці з яких просять у влади Австрії політичного притулку. У Відні красиво і затишно, банківська система та ринок нерухомості дозволяє надійно інвестувати свої гроші, зароблені на українцях, у тому числі, сумнівним шляхом. Цього тижня стало відомо, що колишній суддя часів Віктора Януковича Віктор Татьков, якого розшукують українські правоохоронці, аби притягнути до відповідальності, – попросив політичний притулок у Австрії.