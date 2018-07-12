В гостях у президента. Як Ситник приїхав до Порошенка вночі у Козин

«Схеми» зафільмували нічну зустріч Ситника і Порошенка вдома у президента. В цей же час там був Грановський

Журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») неодноразово розповідали про те, що президент України Петро Порошенко афішує далеко не всі свої зустрічі. Показували, як деяких олігархів на територію адміністрації президента завозять на службових автівках, щоб їх не помітили журналісти. Зрештою, нам стало відомо, що Порошенко іноді проводить зустрічі, які не хоче афішувати, просто у себе вдома, пізно ввечері.

Спостерігаючи за нічними візитерами резиденції президента, «Схеми» стали свідками зустрічі, про яку згодом її учасники так і не написали в офіційних прес-релізах. Але факт такої зустрічі має суспільно важливий характер. Одним із гостей президента у такому секретному форматі став директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Про що Артем Ситник міг говорити з президентом у нього вдома? Чому вночі? І чому в цей же час в резиденції перебував народний депутат Олександр Грановський?

​Після того, як «Схеми» отримали інформацію, що глава держави для уникнення розголосу деякі зустрічі переніс з Адміністрації президента до себе додому у Козин, знімальна група почала моніторити його гостей.

В один із таких пізніх вечорів, 26 квітня 2018 року, журналісти помітили, як кортеж Петра Порошенка стояв біля його приватної резиденції.

Через дорогу від запасних воріт маєтку побачили ще декілька запаркованих автомобілів: «Мерседес» S-класу, «Шкоду Суперб» і мікроавтобус «Мерседес Віто».

«Мерседес» S-класу з такими номерними знаками використовує народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», наближений до президента, Олександр Грановський.

Цей «Мерседес Віто», як раніше неодноразово фільмували «Схеми», їздить у супроводі парламентаря.

Знімальна група вирішила зачекати, коли нічні гості виїдуть від Порошенка, біля виїзду на Обухівську трасу – адже припаркуватися біля приватної резиденції глави держави і залишитися поза увагою поліцейських та охорони неможливо.

І вже близько 1-ї ночі 27 квітня журналісти зафіксували, як на трасу виїхали всі три згадані авто.

«Шкода» поїхала у напрямку Києва. Два «Мерседеси» заїхали на територію маєтку, розташованого за 5 хвилин від президентського. Ним, як встановили раніше «Схеми», користується депутат Олександр Грановський.

Пізніше «Схемам» вдалось встановити, кому належить «Шкода»: її номерні знаки зареєстровані на Національне антикорупційне бюро. Користується цим автомобілем директор НАБУ Артем Ситник.

Що робив в гостях у президента керівник незалежного антикорупційного органу? Про що вони говорили? Чому саме вдома і вночі? Чи не кидає це тінь на незалежність всього органу? Ми звернулися за поясненнями до нього самого.

Ситник: тет-а-тет про антикорупційний суд

У коментарі «Схемам» Артем Ситник підтвердив: він дійсно зустрічався із президентом у нього вдома.

– Чи були ви вдома у президента Порошенка в Козині в ніч на 27 квітня одночасно з народним депутатом Олександром Грановським?

– Я точно дату не пам’ятаю, але десь декілька місяців тому… я два рази був.

– А чому? З яких причин?

– Зустріч була якраз тет-а-тет, і вона стосувалася питання антикорупційного суду.

– А які саме питання?

– Говорилось про участь міжнародних експертів у компетенції цього суду. Я зайняв таку позицію: немає ніяких компромісів. Тобто, повинно бути те, що з самого початку пропонувалось експертним середовищем і нашими міжнародними партнерами.

– Ви вважаєте, це у вашій компетенції – проводити такі зустрічі з такою метою?

– З головою держави з приводу такого питання, як антикорупційний суд, мені здається, був сенс зустрітися. І, як показує прийнятий закон, в основному положення цього закону дають можливість створити незалежну судову інституцію.

– А чому саме вдома, вночі, а не в Адміністрації президента? Чому ви не заявили про цю зустріч постфактум?

– Ну, я зараз заявляю, що така зустріч була. Я ж не приховую нічого. Це ж не була таємна зустріч…

– Якби ми не її не зняли, вона б була таємною.

– Можна було б змінити номер автомобіля, і в принципі там взагалі не було б питання, хто приїжджає на цю зустріч. Тобто я не вважав, що це таємна зустріч.

«Схеми» також запитали в Ситника: хто ініціював цю зустріч?

– За три роки перебування на посаді, зараз точно не скажу, але було десь 12–15 зустрічей. І декілька з них були там (вдома у Порошенка – ред.). Я вважаю, що навіть на війні сторони сідають і проводять переговори між собою. І коли було запрошення-пропозиція провести зустріч і поговорити по антикорупційному суду, по цьому закону, з урахуванням того, що такого закону взагалі могло не бути…

Що робив депутат Грановський вдома у президента одночасно з директором НАБУ? Артем Ситник наголосив, що із Петром Порошенком він зустрічався тет-а-тет.

– Були якісь автівки, але… зустріч була з президентом тет-а-тет.

– Тобто ви не бачили Олександра Грановського?

– Грановського я, звичайно знаю, він також колись приїжджав в НАБУ, також з цього приводу, з приводу антикорупційного суду…

– А який він до цього має стосунок?

– До чого? До антикорупційного суду? Він же депутат, він же повинен голосувати.

– Олександра Грановського називають наближеним до президента, називають, що він курує судову владу, органи прокуратури… Ви знайомі з Олександром Грановським, він з вами комунікує?

– Він з нами не комунікує, але як звичайний народний депутат може прийти в НАБУ, і користуючись правом невідкладного прийому, поговорити на різні теми. Із приводу комунікації… ну, це важко назвати комунікацією.

– Тобто він не намагався чи намагається якісь справи вирішити? Повпливати? Донести якусь позицію до президента?

– Якраз цього тут точно такого немає. Насправді, ніяких комунікацій немає. Була така комунікація, і мені здається, що вона завершилась успішно, тому що був прийнятий закон.

– Ви вважаєте прийнятною ситуацію, коли директор НАБУ, незалежного антикорупційного органу, вночі приїжджає додому до президента? Одночасно там перебуває народний депутат Олександр Грановський. І це не впливає на незалежність НАБУ?

– З приводу незалежності НАБУ, мабуть, ті події, які відбувалися останні 2 роки, якраз і говорили про те, що дійсно НАБУ всіх не влаштовує. Було приємно, що думка НАБУ важлива для учасника цього процесу, з приводу створення антикорупційного суду.

– А чому не перевести ці зустрічі в більш-менш публічний формат для того, щоб суспільство розуміло, що є комунікації?

– Ви якраз і перевели цю зустрічі у публічний формат, і тут якраз наше спілкування не вбачає нічого такого страшного.

Також «Схеми» намагалися звернутися за коментарем до народного депутата Олександра Грановського, але він не брав слухавку і не відповів на запитання, надіслані йому письмово.

Окремо «Схеми» також відправили запит президентові Петру Порошенкові із такими запитаннями:

Хто ініціював цю зустріч?

Яких домовленостей було досягнуто?

Чому був обраний саме такий «домашній» нічний формат?

Чи не вважає президент, що такий непублічний формат перемов із директором НАБУ ставить під сумнів незалежність антикорупційного органу?

Із яких причин того ж вечора додому до нього приїжджав народний депутат Грановський?

І чи намагався президент впливати на розслідування НАБУ під час непублічних зустрічей із директором Артемом Ситником?

На момент публікації відповіді не надійшло. Редакція опублікує відповідь, як тільки отримає її.

​Що по тому?

Після цієї зустрічі «Схеми» упродовж двох місяців практично щотижня моніторили «домашніх візитерів» президента.

Але з того часу кортеж президента або не їхав додому після роботи, або після заїзду Порошенка до його резиденції нам не вдавалося побачити у Козині жодного з його відвідувачів.Це може свідчити про те, що або президентові стало відомо про присутність журналістів біля його будинку в ніч з 26 на 27 квітня, або що зустрічі у такому форматі в гостях у першої особи держави відбуваються нечасто.