16 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- У Софійському соборі в Києві виставлять для загального доступу оригінал конституції Пилипа Орлика – історичний документ, який 1710 року проголосив в Україні незалежну республіку з протекторатом шведського короля. Документ буде експонуватися в Софійському соборі в Києві з 16 серпня по 14 листопада 2021 року.
- Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розгляне скарги на рішення про взяття колишнього судді Миколи Чауса під домашній арешт.
- Розпочнеться онлайн-марафон #Мовознай з доопрацювання статей української Вікіпедії, присвячений 30-річчю Незалежності.
Цей день в історії
- 1896 року відкриття покладів золота біля річки Клондайк на Алясці поклало початок «золотій лихоманці» у США.
- 1941 року в СРСР видано наказ Сталіна №270, який під загрозою розстрілу забороняв командирам і політпрацівникам Червоної армії здаватися в полон, а усіх військовополонених оголосив зрадниками і дезертирами.
- 1998 року на шахті імені XIX з’їзду КПРС на Луганщині стався вибух метану. Загинули 24 гірники.
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