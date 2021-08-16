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Суспільство

16 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Перша Конституція України, написана гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Стокгольм, Національний архів Швеції

Які події очікуються?

  • У Софійському соборі в Києві виставлять для загального доступу оригінал конституції Пилипа Орлика – історичний документ, який 1710 року проголосив в Україні незалежну республіку з протекторатом шведського короля. Документ буде експонуватися в Софійському соборі в Києві з 16 серпня по 14 листопада 2021 року.
  • Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розгляне скарги на рішення про взяття колишнього судді Миколи Чауса під домашній арешт.
  • Розпочнеться онлайн-марафон #Мовознай з доопрацювання статей української Вікіпедії, присвячений 30-річчю Незалежності.

Цей день в історії

  • 1896 року відкриття покладів золота біля річки Клондайк на Алясці поклало початок «золотій лихоманці» у США.
  • 1941 року в СРСР видано наказ Сталіна №270, який під загрозою розстрілу забороняв командирам і політпрацівникам Червоної армії здаватися в полон, а усіх військовополонених оголосив зрадниками і дезертирами.
  • 1998 року на шахті імені XIX з’їзду КПРС на Луганщині стався вибух метану. Загинули 24 гірники.
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