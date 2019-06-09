«Шпигував» у Криму для СБУ? | Крим.Реалії

У Криму українця звинуватили у шпигунстві на користь України. Костянтина Давиденка засудили до 10,5 років колонії суворого режиму. ФСБ оприлюднило оперативне відео, як затримали чоловіка у Сімферополі в лютому 2018 року. Він начебто збирав розвіддані про діяльність Росгвардії та ФСБ у Криму. Після затримання Давиденка одразу перевезли до Москви у Лефортовський суд — це теж фіксували на відео. Давиденко нібито зізнався, що збирав інформацію для СБУ. Українські правозахисники заявили — Давиденка явно катували