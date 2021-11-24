«Нове село» у Шульгинці: як працює програма перебудови сільських центрів

Ангеліна Аредова

У Шульгинці, селі неподалік Старобільська на Луганщині, з'явився оновлений центр: тут сконцентрували адміністративні послуги, за якими раніше потрібно було далеко їхати, та додали «пряники» – новий будинок культури, майданчик, сонячні батареї й зарядки. Шульгинка стала однією з пілотних для програми «Нове село». Програму координує Міністерство розвитку громад і територій, а фінансують приватний бізнес та міжнародні донори. Її метою заявлена побудова в сільській місцевості просторів, у яких працюватимуть ЦНАПи, відділення пошти, аптеки з програмою «Доступні ліки», опорні пункти поліції, магазини, пожежні пункти, а навколо є облаштована територія зі спорткомплексом, дитячими майданчиками, сільським клубом, вело- та біговими доріжками. У березні 2021-го, презентуючи програму, президент Володимир Зеленський заявив, що проєкт спочатку запустять на прифронтових зонах, а вже потім – по всій Україні. Подивімося, що там зараз.

Ми дуже загорілися цим

Голова Шульгинської громади Наталя Петренко вважає, що на вибір саме Шульгинки для пілоту вплинув «запал команди». «Це також для мене є приємним сюрпризом. Міністерство реінтеграції обирало пілотні громади та провело огляд чотирьох з них. Наша була останньою. Можливо, якась емоція у мене була, що більше вразила гостей та наштовхнула їх на рішення впроваджувати проєкт саме в нас. Або запал моєї команди, коли ми побачили його візуалізацію. Але ми дуже загорілися цим. І я думаю, що нам повірили», – каже Наталя Петренко.

Проєкт у Шульгинці профінансували програма USAID «Демократичне врядування у Східній Україні», Програми з відновлення та розбудови миру ООН, «Нова пошта» і НАК «Нафтогаз України».

Тут збудували Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), де можна отримати приблизно 100 адмінпослуг, магазин продовольчих товарів, аптечний пункт, відділення поліції, сквер та дитячий майданчик. Територія оснащена сонячними батареями й лавочками з функцією підзарядки гаджетів.

Сподіваюсь, це призупинить масовий виїзд молоді

«Це доступ до тих послуг, яких село не мало. Раніше доводилося їздити до районного центру чи обласного міста. Тепер ми – сучасні. Сподіваюсь, це призупинить масовий виїзд молоді», – додає голова Шульгинської громади.

Також на базі старого сільського клубу відкрили Центр культурних послуг – заявлено, що для молоді громади. Тут працює бібліотека, зони для тренінгів, внутрішній та зовнішні кінотеатри.

Багато дзвінків з бажанням записатися до гуртків з робототехніки

Керівник Центру культурних послуг Дмитро Петренко анонсує відкриття гуртків тут:

«Ми працюємо тільки місяць, але плани наполеонівські. Зараз набираємо заявки на гуртки, різні мітапи (мозкові штурми для вирішення проблем – ред.) та тренінги. Багато дзвінків надходять з бажанням записатися до гуртків з робототехніки й 3-D моделювання для дітей від десяти років», – розповідає він.

На базі центру працюватиме й «університет третього віку» – тобто навчальний клуб для літніх. Шульгинська громада планує запустити курси з медіаграмотності, а у січні збирається запрошувати Сергія Жадана.

Спеціалістка відділу освіти, культури, молоді та спорту Шульгинської ОТГ Валерія Отрощенко каже, що до центру вже приїжджають і люди з сусідніх сіл та Старобільська.

«Ми плануємо розширити список ліцензованих фільмів для перегляду в наших кінотеатрах. Хочемо поглибити співпрацю з різними організаціями, наприклад, з кіностудією Олександра Довженка і Українським інститутом книги, аби наші відвідувачі мали змогу завантажувати онлайн-видання. І маємо в планах включити Шульгинську громаду до когорти активістів Луганщини», – ділиться Валерія Отрощенко.

Програма «Нове село», як заявляла влада, має на першому етапі охопити 11 сільських громадах Луганської області, 21 громаду Донецької, 38 – Херсонщинської. А на другому таких центрів заплановано відкрити 1060 по всій Україні. Фінансування, як заявляє Міністерство громад, буде державно-приватним.