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Політика

Печиво «Орео», шоколад «Марабу»: у Швеції відмовляються від продукції компанії, яка досі працює в Росії 

Картки у супермаркеті ICA з інформацією щодо продукції компанії Mondelez International. Гетеборг, Швеція, 15 червня 2023 року

У Швеції деякі компанії та магазини почали відмовлятися від продукції корпорації Mondelez International після того, як стало відомо, що в Україні її внесли до «чорного списку» через роботу філій на території Росії.

У шведських супермаркетах, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, біля полиць із продукцією компанії – шоколадом Marabou, Toblerone та Daim, печивом Oreo – з’явилися інформаційні повідомлення про те, що Mondelez International досі має філію у Російській Федерації, яка веде війну проти України.

Картки у супермаркеті ICA з інформацією щодо продукції компанії Mondelez International. Гетеборг, Швеція, 15 червня 2023 року
Картки у супермаркеті ICA з інформацією щодо продукції компанії Mondelez International. Гетеборг, Швеція, 15 червня 2023 року

«Зверніть увагу, що «Марабу» належить (компанії) Mondelez, яка у чорному списку України», – повідомляється на картках, прикріплених до прилавків із товаром.

Шведські ЗМІ публікують повідомлення, що великі споживачі відмовляються від продукції Mondelez International. Як повідомляє видання Аftonbladet, авіаперевізник Scandinavian Airlines System (SAS) оголосив, що припиняє продаж продукції Mondelez на борту своїх рейсів. За даними газети GP, компанія поромних перевезень Stena Line також відмовляється від продукції Mondelez.

За повідомленням телеканалу SVT, продуктові магазини в містах Шьорн (Tjörn) та Юмео (Umeå) відмовляються від продажу шоколаду Marabous та сиру Philadelphia, який також виробляє корпорація Mondelez.

Картки у супермаркеті ICA з інформацією щодо продукції компанії Mondelez International. Гетеборг, Швеція, 15 червня 2023 року
Картки у супермаркеті ICA з інформацією щодо продукції компанії Mondelez International. Гетеборг, Швеція, 15 червня 2023 року

На сторінках Mondelez International у соціальних мережах жителі Швеції ведуть дискусії: доки одні закликають до бойкоту продукції, інші пишуть, що продовжуватимуть купувати шоколад.

Компанія Mondelez International на офіційному сайті не коментує ситуацію.

Преса цитує заяву шведського відділу корпорації, що Mondelez Sweden не має прямого експорту до Росії: шоколад Marabou у РФ не виробляють, а продукцію, яка була вироблена у Росії, компанія не продає у Скандинавії.

У травні 2023 року Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки компанія не вийшла з РФ після початку повномасштабної війни.

За даними пресслужби НАЗК, на російському ринку працює ТОВ «Мондэлис Русь», що має три заводи: фабрику «Большевик», виробництво в Покрові та завод у Великому Новгороді.

Mondelez International працює в 160 країнах світу.

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