Название – это важно. По крайней мере, культурные платформы из Славянска Донецкой области и Броваров под Киевом это понимают и готовы отстаивать каждый свое. Вот только назвали они свои проекты практически одинаково.

В Славянске с 2015 года работает платформа инициатив «Теплица». В Броварах тоже готовятся открыть свободное пространство «ТепЛица». Славянцы требуют изменить название, а броварчане не соглашаются.

Как в Славянске построили «Теплицу»

Освобождения Севера Донбасса от пророссийских боевиков в 2014 году дало культурный толчок этому региону, говорит руководитель платформы инициатив «Теплица» Анна Авдиянц.

Тогда волонтеры из Львова открыли в Краматорске культурное пространство «Вільна хата». После этого решили сделать место для развития людей и в Славянске.

Это удалось благодаря финансовой поддержке благотворительной организации «Львівська освітня фундація» и программе USAID.

Платформу инициатив официально открыли 16 мая 2015 года. А название выбирали всем городом.

«Мы приобщали всю громаду нашего города. Делали опрос в соцсетях. У нас было несколько вариантов: от «КУТа» («Культурно-українське товариство») до «Вулика» и «Теплицы». Нам хотелось передать, что это место для развития, что-то взращивается. Ну и мы дарим свое тепло другим людям. И остановились на варианте «Теплица», – вспоминает Анна Авдиянц.

По ее словам, когда «Теплица» открылась, молодежь в городе была маломобильной и с низкой самооценкой. Теперь на платформе инициатив проходит по несколько разнообразных мероприятий в день. И есть результаты.

«Сейчас у нас молодежь организовывает себе самозанятость, она открывает социальное предпринимательство, путешествует по Украине, путешествует за рубежом. Они едут, изучают хороший опыт и привозят его сюда. И делают наш город, наш регион лучше» – говорит Анна.

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Как в Броварах строят «ТепЛицу»

Сделать в Броварах свободное пространство для проведения различных мероприятий придумал местный житель Александр Плахов.

24 ноября 2017 года он создал электронную петицию, она набрала необходимое количество голосов. Петицию рассмотрели и одобрили местные чиновники.

Как сообщил Александр, миссия проекта – сделать образовательную платформу для детей и взрослых, для развития, совершенствования и формирования интеллектуального общества.

Реализацией проекта занимается местный отдел культуры. Главный специалист отдела Ольга Кунцевская говорит, что сначала собрали у жителей города проекты, которые могли быть реализованы в свободном пространстве. После этого стало понятно, какое помещение необходимо.

«Все, кто подавали нам свои желания, они должны были указать, что именно для реализации этих проектов будет необходимо. Я имею ввиду и площадь помещения, и техническое обеспечение… и на базе собранной информации было решено, что пространство, которое будет создано, должно состоять из трех залов. Один должен быть большим для больших собраний громады, другие должны быть меньшими по площади, но обязательно размещение за столами» – рассказывает Ольга.

Она сообщила, что проект реализуется за деньги городского бюджета. Предварительно в смету заложили около 5 миллионов гривен.

Одна «Теплица» хорошо, а две – лучше?

Когда команда славянской «Теплицы» узнала, что и в Броварах открывается «ТепЛица», попробовали договориться в соцсети.

Ведь совпадали не только названия, даже электронный адрес был похожим.

Потом написали официальное письмо городскому голове Броваров с просьбой изменить название. В итоге изменили только адрес электронной почты. Анна Авдиянц разочарована.

«Вынашивая три года эту идею, можно было как-то и подумать и промониторить процесс с выбором названия… Для меня это уже хамство: мы не будем отказываться от этого. И пренебрежение, такой месседж идет: ну а что Славянск, кто его там Славянск знает в этой Украине… Мне не хочется, чтобы жители других городов относились к нам, что Славянск мы знаем только: Неля и война. А все хорошее, что делается, ну это нивелируется и унижается», – говорит Анна.

Нужно договориться

В Ассоциации молодежных центров Украины нам рассказали, что это первый случай, когда две стороны не смогли договориться между собой.

«Лично я считаю, что очень странная позиция отдела культуры Броварского городского совета. Я думаю, что они знали про то, что уже существует такой молодежный центр. И я думаю, что прежде всего для этого центра в Броварах было бы логичнее выбрать другое уникальное название, чтобы лучше построить свою пиар-кампанию и чтобы про них узнала местная молодежь», – так комментирует конфликт руководитель Ассоциации Олег Слабоспицкий.

А Ольга Кунцевская говорит, что раньше не знала о существовании другой «Теплицы»:

«Название мы берем «Теплые лица». Философская такая основа – «теплые лица». Но звучать это будет как «ТепЛица»… Еще в 2016 году я защищала подобный проект, обучаясь на арт-заводе «Платформа»…»

В Броварах логотип еще не готов, но с «Теплицей» из Славянска его точно не перепутают, – уверена Ольга Кунцевская.

«Но то, что там «Лица» слово будет писаться с большой буквы, и визуально у нас разная гамма и разные цвета… визуально мы будем разными», – утверждает она.

Что говорят юристы

Ситуацию нам прокомментировала Лилия Гусейнова, заместитель начальника отдела «Славянского бюро правовой помощи Краматорского местного центра по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи».

По ее словам, в суд можно обращаться, однако шансов что-либо доказать крайне мало.

Ведь даже большая и маленькая буквы «л» в названиях говорят о том, что названия эти – разные.

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