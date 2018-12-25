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Здесь нет клубов, кинотеатров и театров… На Донбассе яркой культурной жизнью могут похвалиться Северодонецк, Мариуполь и Краматорск. Жителям маленьких городов либо нужно ездить на концерты в соседние центры, либо делать что-то свое. Так с каждым годом в Донецкой и Луганской области открывается все больше пространств, где молодежь может проводить время: слушать концерты, общаться с известными людьми, заниматься спортом. Радио Донбасс.Реалии собрало информацию – где и как может отдыхать молодежь восточного региона.

В Северодонецке, кроме концертов артистов во Дворце культуры, спектаклей украинского областного музыкального драмтеатра, который переехал из оккупированного Луганска, теперь появилась и общественная площадка. Хаб «Хочубуду» разместился в здании пустого детского сада. Здесь устраивают бесплатные семинары и тренинги, учат детей вокалу, проводят занятия разговорного клуба по английскому и творческие вечера.

Кроме того, в Северодонецке действует пространство, за которое отвечает «Восток СОС». Здесь проводят десятки культурных и образовательных мероприятий, видео-клубы, группы психологический поддержки. Команда хаба проводит фестивали «32 мая», «Фестиваль думок» и прочие.

Также северодончане могут отдохнуть в дискоклубах, поиграть в бильярд, боулинг, сходить в театры и кинотеатры. На новые фильмы в город приезжают и из близлежащих населенных пунктов. К примеру, из Рубежного. Жители этого города лишены возможности смотреть фильм дома. Так как единственный их кинотеатр «Комсомолец» закрылся еще в конце 90-х, а сеансы в малом зале городского дворца культуры прекратились в 2015 году.

В Старобельске также работает гражданское пространство под руководством «Дієва громада» . В 2017 году на его открытии презентовали выставку «Украина – мой дом». Сейчас в хабе организованы профессиональные курсы – маникюра, парикмахерского искусства, фотографий и иностранных языков

Лисичанск стал первым городом Украины, в котором открылся центр урбан-культур – «Дружба». Находится он в здании бывшего городского театра. Теперь у жителей Лисичанска появился скейт-парк, зал для брейк-данса, панна-клетка для уличного футбола, стритбольный корт для баскетбола, трасса для паркура, хаб и две площадки для фестивалей и образовательных проектов. Также планируется построить скалодром.

В городе Сватово на базе учреждения «народный дом «Сватово-Лучка» в декабре этого года открылся молодежный центр «Лифт». Здесь планируют устраивать квесты, смотреть фильмы и проводить развлекательные мероприятия каждый день. Кроме этого, есть место и для реализации творческих, культурных и социальных инициатив молодых сватовчан, говорят создатели.

Не хватает молодежных платформ в Счастье, говорят активисты. Небольшой городок в 20 километрах от оккупированного Луганска уже 4 года отрезан от «метрополии» линией разграничения. В этом году там прошел фестиваль юношеских социальных фильмов «32 мая». Но и платформа для молодежи тоже есть – «Центр громадської активності». Здесь работает клуб «Игромания», дискуссионный клуб, в котором можно обсудить самые разнообразные темы, также есть мастер-классы для детей, на одном из последних малыши шили символ следующего года – свинью. А по воскресеньям тут работает киноклуб: отдельные сеансы для детей и для взрослых.

Донецкая область может похвастаться большим количеством свободных и творческих платформа. В Краматорске работает «Вільна Хата» – неформальное художественное пространство для встречи свободных людей и обменом «идеями, мыслями, книгами и объятьями», говорят организаторы. Также они уверяют: у «Вільній Хаті» можно быть самим собой, попеть под гитару в компании незнакомых людей, или порепетировать вместе со своей группой, почитать книгу или посмотреть фильм, просто поучиться и вдохновиться. Также здесь можно научиться танцевать аргентинское танго, поиграть в мафию и стать свидетелем рождения новых имен во время литературных вечеров.

Если же вы хотите не отдохнуть, а именно поработать, то в Краматорске также действует коворкинг «Free.ua». Пространство вмещает около 20 человек одновременно. Фрилансеров обеспечивают рабочим местом, интернетом, при необходимости – ноутбуком, а также можно здесь и перекусить, рассказывают администраторы. Кроме того, в «Free.ua» можно провести важные встречи или тренинги и семинары.

Также в Краматорске работает хаб общественных инициатив, где проводятся учебные мероприятия для общественных организаций, уроки английского языка, творческие занятия для всех желающих, независимо от возраста. Также здесь ведет прием Центр занятости вольных людей.

В Торецке открыли платформу инициатив MEM Idea Hub, цель которой объединить людей с мотивацией развивать свой город. Одна из главных «фишек» этого хаба – каждый вечер здесь местные ди-джеи устраивают музыкальный час.

В Мирнограде снова заработала «клетка». Это танцевальная площадка возле дворца спорта «Олимп». В советское время тут отплясывали нынешние пенсионеры, теперь у «клетки», как ее называют жители, появилась вторая жизнь – в теплое время гола здесь проходят молодежные дискотеки.

В мариупольской водонапорной башне нашлось место для свободного пространства «Vezha». Тут планируют открыть ІТ-кластер, туристический справочный центр, хотят отремонтировать смотровую площадку, с которой открывается вид на все районы Мариуполя. Организаторы «Vezhi» хотят сделать ее туристическим центром города. Сейчас здесь можно в очках виртуальной реальности увидеть улицы Мариуполя такими, какими они были около 120 лет назад.

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Свободное пространство «Халабуда» с 2016 года радует мариупольчан разными курсами. Например, на этой неделе здесь проводятся образовательные мероприятия по бизнесу, IТ-технологиям, английскому и японскому языках. Также здесь действует центр помощи военным, переселенцам и людям в сложных обстоятельствах, работает коворкинг и бизнес-инкубатор для переселенцев.

Первая арт-площадка «Платформа ТЮ» – это культурное пространство, в котором проходят концерты, выставки, литературные вечера. «Мы хотим, чтобы люди были свободные», – говорят организаторы. Здесь рады каждому, независимо от внешнего вида, предпочтений и возраста. Тут организовывали выступления Сергея Жадана, «Dakh Daughters», а Лариса Венедиктова с TanzLaboratorium показывала здесь спектакль «Шевченко. Усталость». Вот только «Платформа ТЮ» иногда сталкивается с сопротивлением со стороны местного населения – расписывают здание, разбивают стекла, нападают на гостей во время концертов. Молодежь же признается, чувствует здесь себя уютно

В Покровске единственное мероприятие, которое ежегодно устраивалось, – это концерт ко Дню Шахтера. Теперь же молодежь может найти себе мероприятие по вкусу в «Ламповой» – концерты, выставки, забеги в память о местных воинах АТО и даже летний кинотеатр. Инициативность проявляют и сами жители Покровска – приходят с предложениями о проведении мастер-классов.

В Константиновке прийти с близкими и поиграть в настольные игры можно в «Друзях». Здесь же вас ждет приставка, новинки кино, лекции и просто чашечка вкуснейшего чая, говорят организаторы.

В «Майстерне» города Бахмут запустили компьютерные курсы для пожилых людей, открыли детскую школу пластилиновой анимации, а также проводят тематические лекции. В этом году тут прошел первый в истории города музыкально-литературный фестиваль.

А во «FreeDOM HUB» дают возможность открыть свой потенциал, реализовать идею и просто улучшить родной город.

«Теплица» в Славянске помогает местной молодежи быть активной. Старшеклассники стали больше путешествовать по Украине, в рамках проектов хаба. Ежедневно в заведении проводятся курсы игры на гитаре, школа стрит-арта, изучения английского языка, тренинги по развитию своего бизнеса, управлению проектами, пиара, а также «Истории успеха от известных украинцев».

Команда лиманской платформы «Альтанка» за время своего существования отрыла скейт-площадку, провела музыкальные фестивали, организовала благотворительные вечера. Здесь также проводят образовательно-развлекательные мероприятия для школ и детских домов, тренинги и встречи с экспертами разных отраслей.

Платформа «ХАЛVA» помогает воплотить идеи жителей Дружковки, говорят организаторы. Здесь коворкинг, знакомства, лекции топовых спикеров, форумы, презентации, кофе и масса идей. За время работы платформа провела 65 мероприятий, а это более 2000 дружковчан и гостей из близлежащих городов.

Радио Донбасс.Реалии предлагает рассказать о молодежных пространствах и в других города восточного региона. Напишите нам о вашем хабе/платформе.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)