(Друкуємо мовою оригіналу)

В городах подконтрольной части Донбасса растет количество хабов и коворкингов – современных пространств, задуманных как место для работы программистов, лекций и общения молодежи. Среди них – хаб «GreenTown» в Северодонецке. Может ли Донбасс сделать рывок от добычи угля до места рождения современных стартапов? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил руководитель предприятия «Водоочистные технологии» (г. Северодонецк), глава Ассоциации предпринимателей Луганской области, руководитель инновационного хаба «GreenTown» в Северодонецке Михаил Ивонин.

– «Сейчас у города есть уникальная возможность, он получил статус областного. Сюда переехали налоговые, прокуратуры, а с ними – их зарплаты и бюджеты. Мы прошли два года стагнации, пора уже что-то менять», – Михаил, это Ваши слова годичной давности изданию «Украинская правда». Сейчас сказали бы точно так же?

– Да, к сожалению. Прошел год, но для Северодонецка мало что изменилось. Те возможности, которые получил город как областной центр, у нас не используют.

– Какие возможности открываются перед людьми сейчас в этом городе?

– Одна из лежащих на поверхности – внутренний туризм. Люди бизнеса и люди, имеющие достаток, раньше выезжали в Луганск, Донецк на выходные, вырывались из своего маленького города. К сожалению, сегодня такой возможности у них нет. Сейчас они могли бы приезжать в Северодонецк, если бы там была сделана небольшая индустрия развлечений. Но сейчас там этого нет.

– Почему в это не вкладывают те, у кого есть возможность инвестировать?

– Нет взаимопонимания в городском совете, две противоборствующих фракции, не могут найти общий язык. Нет понимания, что этой возможностью сейчас нужно пользоваться.

– Михаил, Вы закончили достаточно крупный проект «Green Town». Планировалось, что там будут собираться программисты, собираться молодежь, проводиться лекции. Вам же удалось это сделать.

– Я на тот момент уже был владельцем здания, ничего не нужно было строить, просто нужно было привести здание в порядок, выработать концепцию. Мне не нужна была помощь или одобрение городского совета, и они не могли мне воспрепятствовать.

– Что вас вдохновило сделать хаб для программистов в Северодонецке? Для человека из других регионов, Донбасс – это уголь, промышленность, тот же Северодонецк – это «Азот», вокруг которого город и появился.

Пришло время цифровых технологий. Сейчас нужно ориентироваться не на то, что было 20-30 лет назад

– Многие люди не понимают, но мир очень изменился. Раньше говорили, что «Азот» – это градообразующее предприятие, и есть промышленность, которая качает деньги. Но я недавно беседовал с управляющей отеля на тему размещения рекламы на Booking (система интернет-бронирования жилья – ред.). Ценообразование такое, что 15% от оборота они отдают сервису за рекламу. Я не знал, что 15% оборота от всего отельного бизнеса мира получает этот сайт. Металлургические заводы, заводы азотной промышленности и этот сайт, по обороту и прибыли просто несопоставимы.

Когда говорят, что нашу промышленность угробили, то давайте не забывать, что такие мировые лидеры как компания Fuji легла, ее убило время, хотя она была передовая, имела большие обороты. Просто пришло время цифровых технологий. Сейчас нужно ориентироваться не на то, что было 20-30 лет назад.

– Особенно громко на Донбассе говорят по этому поводу?

– Да, потому что Донбасс был перенасыщен промышленными предприятиями и всегда говорил, что кормит всю Украину. Не задумываясь над тем, что, например, угольная промышленность долгие годы была дотационной, и продолжает быть.

Необходимо развивать то, что будет в будущем приносить деньги – не угольную промышленность, а IT-бизнес.

– В Киеве те промзоны, где раньше находились промышленные мощности, это те самые IT-сектора – облагороженные просторные помещения, где программисты пишут программное обеспечение для всего мира. И во Львове сейчас такое происходит. Они платят много налогов для этих городов. Вы такое же будущее видите для Донбасса, для Северодонецка?

– Это было бы лучшее будущее для Донбасса сегодня. Потому что айтишнику, по сути, все равно где работать, если у него будут заказы.

Меня очень впечатлил хаб, который построили в Киеве на мотоциклетном заводе, я подумал, что за этим будущее и Донбассу нельзя отставать. Дабы все наши умы не переехали постепенно в Киев, а смогли остаться, в том числе в Северодонецке, было построено такое пространство.

– Программисты часто выбирают города, в которых комфортно жить, где есть сфера услуг. Северодонецк может тягаться с подобными городами в плане комфортности для жизни?

Во всем мире большие города – это пожиратели времени.

– Северодонецк был бы даже более комфортным, если бы его поддерживали и развивали. Во всем мире большие города – это пожиратели времени. Да, они дают больше возможностей и для отдыха, но, по моему мнению, в большом городе человек находится в большем стрессе «успею-не успею», стоя в той же пробке.

И даже в Украине есть примеры, когда маленькие города очень востребованы, например, Черноморск под Одессой, Буча или Ирпень под Киевом.

– Там экология, наверное, лучше, чем в Северодонецке?

– В Северодонецке очень хорошая экология, он окружен хвойными лесами, учитывая, что более четырех лет простаивает химический гигант – северодонецкий «Азот».

– Расскажите немного о вашем IT-кластере Green Town. Удается ли вам привлечь программистов строить новый Донбасс в этом хабе?

– Мы нашли арендаторов, это не на сто процентов IT-компании. Но у нас проходит масса мероприятий, проходит обучение, лекции, иногда проводят для детей IT-школу, как стать бизнесменом, проводим много разъяснительных мероприятий. Не скажу, что полный аншлаг, но аудитория растет и меняется.

Слушатель, Славянск: Вы говорите, что не надо развивать угольную промышленность, надо развивать IT-сферу. Но эта сфера не может занимать 70-100% экономики. Кто будет делать металл, кузова для автомобилей, создавать реальный продукт?

Реальный сектор экономики тоже меняется. Сборка автомобилей, производство это уже станок с программным управлением

– Я не стараюсь заменить реальную экономики IT-бизнесом. Я сам занимаюсь реальной экономикой. И я говорю не заменять одно другим, а развивать то, что будет интересно молодежи. Ведь реальный сектор экономики тоже меняется. Сборка автомобилей, производство это уже станок с программным управлением.

Работа это только часть жизни человека, она должна быть безопасна, творчески интересна. Я призываю к творческому труду.

– Вы занимаетесь очисткой воды, это ваш главный бизнес. В какие сферы, отрасли Вы бы посоветовали вкладывать ресурсы на Донбассе, в Северодонецке?

– Есть одна особенность. Раньше то, что производилось в Луганской, Донецкой областях, больше было направлено на экспорт в Россию. Сейчас из-за военного конфликта, Луганская и Донецкая области стали удаленны от рынков сбыта, в частности по экспорту. Поэтому начинающим бизнесменам я бы советовал ориентировать свою продукцию на внутренний рынок, потому что транспортировать в Европу – более утопическая система.

Трудно посоветовать чем заниматься, потому что сейчас для потребителей такой переизбыток товаров. Все зависит от маркетинга.

– Наша корреспондентка Ирина Горбасева спросила у жителей Мариуполя, знают ли они о малом бизнесе в городе и хотели бы они сами открыть свой бизнес. Тем, кто хотел бы, по их словам, мешают большие проекты, конкуренты и нет финансов, а те, кто замечает малый бизнес, осуждают, потому что это пивнушки.

– Пивнушки кому-то тоже нужны. Вопрос не в том, что там пьют пиво, а насколько культурно в этом заведении сидят, насколько оно оборудовано.

А по поводу малого бизнеса, по моему мнению, малому бизнесу нужно не столько помогать, сколько упростить ведение этого бизнеса.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)