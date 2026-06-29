Смерть командира 154-ї ОМБр: що відомо

28 червня у Запорізькій області виявили без ознак життя командира 154-ї ОМБр, полковника Володимира Кононнікова. Правоохоронці розслідують обставини його смерті за статтею про умисне вбивство.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрали все, що відомо на цей момент.

Поліція встановлює обставини смерті командира однієї із військових частин. Його знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у Запорізькій області ввечері 28 червня.

Правоохоронці кваліфікують випадок як умисне вбивство.

«Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, правова кваліфікація – ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліцейські здійснюють слідчі дії під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону», – зазначено в повідомленні поліції Запорізької області.

Ім'я загиблого у поліції не називають. Однак раніше ОК «Південь» повідомило, що 28 червня знайшли мертвим командира 154-ї ОМБр, полковника Володимира Кононнікова. Проте там попередньо зазначили, що ознак насильницької смерті не виявлено.

«Правоохоронні органи проводять першочергові слідчі дії, призначене службове розслідування. За попередньою інформацією, ознак насильства не виявлено. Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування », – йдеться у заяві.

Командування оперативного командування «Південь» повідомляє, що всебічно сприяє роботі правоохоронних органів.

Про втрату командира повідомили і в соцмережах 154-ї ОМБр:

« Ми втратили справедливого командира, бойового офіцера, який пройшов шлях від солдата до полковника , людину, яка жила своєю справою, несла відповідальність за підлеглих і до останнього залишалася відданою військовому обов’язку та Україні».

У підрозділі просять утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації.

Хто такий Володимир Кононніков

Полковнику Володимир Кононнікову було 40 років.

За даними з відкритих джерел, у 2025 році його призначили до 154-ї ОМБр. Він став другим командиром цього новосформованого бойового підрозділу.

154-та ОМБр створена у 2023 році й тривалий час вела бойові дії на Харківщині, а згодом була передислокована на Запоріжжя. Під командуванням Кононнікова бригада виконувала бойові завдання на Гуляйпільському напрямку.

До призначення в механізовану бригаду Володимир Кононніков проходив військову службу у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, зокрема був помічником начальника розвідки штабу. Побратими знали його під позивним «Конан».

У березні 2026 року Володимир Кононніков дав інтерв’ю ТСН, де розповідав про оборону Гуляйпільської ділянки фронту, що здійснює ввірена йому бригада. У коментарях колишні побратими комбрига залишили схвальні відгуки про досвід служби з ним. Та позитивно відгукувались на призначення його командиром бригади.

У березні 2024 року, ще у званні майора, Кононнікова нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Раніше, у 2018 році, у званні молодшого лейтенанта, він отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня.

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