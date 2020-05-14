1200 українців очікують на спецрейси зі США, які зможуть повернути їх додому

15 травня з Нью-Йорка має вилетіти черговий спецрейс, який має доправити до Києва ще 68 українців. Те, що рейс пропонує таку обмежену кількість місць, викликало обурення серед українців, які через закриття авіаційного сполучення не можуть повернутися додому. Адже, як повідомили «Голосові Америки» в пресслужбі посольства України в США, наразі в базі звернень на повернення зі США залишається ще близько 1200 українських громадян. Серед тих, хто не може повернутися додому, – інваліди й літні люди, у яких закінчуються ліки, жінки на останніх місяцях вагітності.

Ірина Бондаренко також хотіла б повернутися в Україну. В інтерв’ю «Голосові Америки» вона розповіла, що планувала повертатися в Київ 10 травня, у неї заздалегідь був придбаний квиток: «У мене старенька мама в Україні, я маю право проживання в США, але план був полетіти, бо я маму вже півроку не бачила». Ірина намагалася взяти квиток на рейс 15 травня, але місця були розкуплені за півгодини.

Люди були настільки засмучені тим, що місць виявилося так мало, що навіть збиралися писати звернення до української влади з вимогою евакуювати їх.

Із власних джерел «Голосові Америки» вдалося дізнатися, що з самого початку рейс 15 травня планувався як вантажний, але потім авіакомпанія «МАУ» вирішила взяти пасажирів на частині маршруту – з Нью-Йорка до Києва.

У відповіді на запит «Голосу Америки» прес-служба «МАУ» підтвердила, що рейс – вантажний, у літаку демонтовано пасажирські крісла. Тому на продаж було надано лише 68 місць.

На перших місцях – економічна доцільність

Саму ситуацію з рейсом у «МАУ» пояснюють економічною доцільністю: «Евакуаційні рейси здійснюються авіакомпаніями на власний комерційний ризик. Вони жодним чином не оплачуються і не організовуються з боку державних органів, посольств або консульств. Тому діяльність із організації та планування даних рейсів формується виключно із можливостей компанії».

Обурення українців, які не змогли взяти квитки на літак через обмежену кількість місць, у соцмережах і спеціальному телеґрам-каналі «Додому з США» зростало, і тут з’явилася інформація про ще один спецрейс із Нью-Йорка, який запланований на 20 травня. Як повідомили «Голосові Америки» в пресслужбі посольства України в США, цей рейс – повноцінний, на 265 місць. Квитки розкупили за кілька днів.

Ірина Бондаренко встигла придбати квиток, проте її дивує висока ціна.

«Мій звичайний квиток в один бік був взятий за 500 доларів, це нормальна ціна «МАУ» в один бік, зараз беруть 800 – на якій підставі?» – обурюється пасажирка.

Прес-служба «МАУ» пояснила «Голосові Америки», що при здійсненні спецрейсів літаки прямують до аеропорту призначення порожніми. «Відповідно, вартість такого перевезення розраховується за собівартістю польоту в обидві сторони. Авіакомпанія сформувала фіксовані кінцеві ціни за кожним напрямком, забезпечивши оптимально доступну вартість перельотів у ситуації, що склалася. Для чартерних перевезень Міністерством інфраструктури анонсовано компенсацію перельоту «в один бік» із боку держави, проте такий компенсаторний механізм не був запропонований для евакуаційних рейсів», – додають у пресслужбі.

Суперечлива обсервація

Окрім завищених цін, клієнти «МАУ» розлючені тим, що компанія відмовляється повертати гроші за обсервацію, які були закладені у ціну квитка рейсу Маямі – Київ.

Яна Клочко, одна з пасажирів того літака, розповідає, що у вартість квитка входила обсервація, яка була обов’язковою умовою для тих, хто хотів повернутися додому. Вже після прильоту в Київ прикордонники запропонували два варіанти: обсервація або самоізоляція з використанням застосунку «Дій вдома». Більшість пасажирів обрала самоізоляцію. Коли ж вони почали звертатися до «МАУ», щоб їм повернули кошти за обсервацію, якою вони не скористалися, у відповідь отримали відмову. «Мені повідомили, що вартість обсервації входила у вартість квитка, а згідно з правилами, вартість квитка, в тому числі і обсервація, не підлягає поверненню», – розповідає Клочко.

У пресслужбі «МАУ» «Голосові Америки» повідомили, що авіакомпанія була зобов’язана забезпечити невластиві для своєї діяльності сервіси. Мова йде про забезпечення поселення пасажирів на обсервацію до спецзакладу і організацію пасажирського транспорту для перевезення пасажирів на місце обсервації. Забезпечення таких послуг було можливе лише за умови завчасної передплати, яка і була включена у вартість авіаквитків на рейсі Маямі – Київ як обов’язкова умова для перельоту. «Класифікувати поселення на обсервацію та перевезення як окремі додаткові сервіси не є можливим», – повідомили в прес-службі.

Яна й низка інших пасажирів не погоджуються з поясненням компанії і називають ситуацію політикою, проти якої люди безсилі.

Потрібні ще рейси

Бондаренко обурена тим, що наразі у влади немає зрозумілої стратегії повернення українців додому. «Один рейс, другий рейс – звідки вони випливають? Немає ніякої системи. У нас у групі є жінка на дев’ятому місяці вагітності, вона хоче народити в Україні, у багатьох закінчуються гроші», – додає Бондаренко.

У той же час у пресслужбі «МАУ» повідомили, що квота для евакуаційних рейсів зі США на період 12–22 травня вже вичерпана. Якщо буде послаблено карантинні обмеження, можливо, будуть плануватися евакуаційні рейси, в тому числі зі США, – після 22 травня.

Посольство України в США, в свою чергу, також постійно порушує питання необхідності додаткових спецрейсів. Із моменту оголошення карантину зі США було організовано вже сім спеціальних перельотів.

Крім того, українським дипломатам вдалося зрушити з місця питання повернення українських моряків і членів екіпажів круїзних лайнерів, які перебували біля узбережжя США. Компанії-судновласники відправляють їх кораблями до Європи чи Південно-Східної Азії, звідки їх забирають спецлітаки.

«Таким же шляхом повертали і декількох громадян із Барбадосу. Окремим важливим питанням було повернення українських школярів, які навчались у США за програмою FLEX. Ми тут співпрацювали і з Державним департаментом, і з посольством США в Україні. 202 дитини безпечно повернулись додому спецрейсами «МАУ», – розповіли «Голосові Америки» в посольстві.