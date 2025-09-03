Його було засуджено до 5 років позбавлення волі, з них півтора роки він відсидів в Сімферопольському СІЗО. Його звинуватили за двома статтями КК Росії – 223.1 та 222.1 – це незаконне придбання, зберігання та перевезення вибухового пристрою. Владислав заявив, що гранату йому підкинули, слідство так і не знайшло відбитків пальців Владислава на гранаті, а лише ДНК. Журналіст-фрілансер редакції Крим.Реалії Владислав Єсипенко заявив про тортури струмом і що його змушували обмовити себе і зізнатися у шпигунстві на українські спецслужби.



Це перше інтерв'ю Владислава на свободі. Він розповів детально про тортури, як йому погрожували смертю і тим, що він не доживе до суду. Як з'явилось в ефірі телеканалу Крим 24 його інтерв'ю? Як важко було відмовитись від російської державної адвокатки Сінєглазової? Як його захищала група адвокатів і як вдалось скоротити строк покарання з 6 до 5 років? Як його привели на зустріч з генералом ФСБ Леонідом Михайлюком? Як фізичні навантаження врятували його у тюрмі? Як зустрівся і спілкувався за гратами з Галиною Довгополою та Наріманом Джелялом? Як став свідком перевезення полонених українських військовослужбовців до СІЗО Сімферополя і чув звуки знущань над ними? Чи знав він про те, яку боротьбу за його звільнення веде його дружина Катерина? Як багато малюнків за ці роки йому намалювала донька Стефанія?



Коли він вийшов з колонії в Керчі, то був переконаний що йому пред'являють обвинувачення і він отримає другий термін. Чи відчув Владислав Єсипенко себе вільним вже зараз, вийшовши з колонії 20 червня 2025 року?



